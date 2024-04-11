В Кривом Роге взорвалась многоэтажка, много раненых и погибший: есть не только официальная версия (видео)

Частично разрушены конструкции с 3 до 5 этажа одного из подъездов

В ночь на 11 апреля, когда Украина подверглась массированному обстрелу, в Кривом роге произошел взрыв. Он не связан с прилетами.

Об этом сообщают местные власти и СМИ. По их данным, инцидент произошел в Долгинцевском районе города. Там на четвертом этаже одной из многоэтажек прогремел взрыва. По официальной версии, причиной стала утечка газа.

В результате взрыва газа частично разрушены конструкции с 3 до 5 этажа одного из подъездов. В доме возник пожар, который сотрудники ГСЧС быстро ликвидировали. Не обошлось без погибших и пострадавших: ранены 7 человек, 3 из них госпитализированы.

Спустя несколько часов во время разбора завалов под ними было обнаружено бездыханное тело 47-летнего мужчины.

Одновременно с происшествием неизвестные сообщили о якобы минировании всех школ и медицинских учреждений. Примечательно, что хотя официальная версия причины взрыва была озвучена практически сразу, издание "Свои Кривой Рог" утверждает, ссылаясь на свои источники, что причина якобы могла быть другой.

"Мог быть не газ, а взрывное устройство, которое сдетонировало", — говорится в сообщении.

Впрочем, пока этой версии нет никаких подтверждений.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, ранее мы писали о том, как Украина пережила массированную атаку.