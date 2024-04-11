Заморожування війни та "референдуми": Туреччина пропонує Україні та РФ мирний план, у ньому 7 пунктів - ЗМІ

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Туреччина запропонувала новий проект договору, який може заморозити війну в Україні. Документ просувається за посередництва президента Реджепа Ердогана.

Про це пише видання "Нова-Європа" з посиланням на джерело, яке ознайомилося із документом. Воно стверджує, що текст документа зараз мають всі три сторони — Туреччина, Україна та Росія.

За даними видання, проєкт ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, а частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту. Наголошується, що мирну ініціативу може підтримати низка європейських політиків, її також пропонуватимуть для підтримки окремим країнам "Глобального Півдня".

Згідно з джерелом, проект договору передбачає:

взаємне зобов’язання США та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3), причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому; заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду; заморожування війни по існуючій лінії фронту; зобов’язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією; гарантії позаблокового статусу України до 2040 року; обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" ; Росія не заперечує проти вступу України до Євросоюзу.

При цьому видання зазначає, що ймовірність ухвалення цього проєкту договору залишається невисокою. Це вже мінімум дев’ятий подібний проєкт.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Путіним до виходу на кордони 1991 року. Однак, за його словами, це буде можливе лише в тому випадку, якщо Захід посилить підтримку, а ЗСУ вийдуть на "кордони 2022 року".