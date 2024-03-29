Путін віддасть усе сам: Зеленський назвав умову, за якої Україна поверне території

Україна просить союзників посилити допомогу та тиск на РФ заради перемоги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін віддасть всі території, що їх захопив. Для цього Силам оборони нашої країни навіть не обов’язково відвойовувати кожну ділянку землі зі зброєю в руках.

Про це український лідер заявив в інтерв’ю CBS News. При цьому він наголосив, що Захід має посилити різнопланову допомогу Україні, яка не повинна обмежуватися лише зброєю.

За словами Володимира Зеленського, партнери мають передати більше зброї та боєприпасів, посилити санкції проти Росії, а також перервати та заблокувати всі економічні зв’язки з нею. Якщо союзники це зроблять, Силам оборони України не доведеться деокупувати абсолютно всі території, Росія сама все віддасть.

"Путін віддасть всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року", — упевнений Володимир Зеленський.

Якщо Росія втратить усі свої військові здобутки, то Путін одночасно з цим втратить впевненість у тих країнах, які поки сумніваються, а чи потрібно допомагати Україні. До того ж він втратить авторитет усередині країни. Тільки після цього російський диктатор буде готовим до діалогу, вважає Зеленський. І тоді весь цивілізований світ має вимагати від Путіна звільнити усі українські території.

Також український президент вперше заявив, що готовий піти на переговори з Путіним, хоча протягом двох років повномасштабного вторгнення він публічно заявляв, що йому нема про що розмовляти з російським диктатором. Діалог відбудеться до виходу на кордони 1991 року у разі, якщо ЗСУ все ж таки вийдуть на кордони 2022 року.

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