Захарова побачила "алхімію" в "Формулі миру" Зеленського

В черговий раз країна-терористка демонструє своє небажання вести переговори

Росія не братиме участь у Глобальному саміті по українській "Формулі миру", який пройде у Швейцарії. Про це 29 березня повідомила прессекретарка Міністерства іноземних справ (МЗС) РФ Марія Захарова.

На заяву міністра іноземних справ України Дмитра Кулеби про можливу участь Росії у другому та третьому самітах по "Формулі миру" Захарова відреагувала у своєму Телеграм-каналі. Мирні пропозиції української сторони Захарова назвала "алхімією".

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"З приводу "конференції у Швейцарії" та "Формули миру". Росія не має наміру брати участь у цій конференції, а "формула Зеленського" [мається на увазі українська "Формула миру" з 10 кроків, яку підтримують вже понад 80 країн — ред.] ― це алхімія", ― написала Захарова.

Зазначимо, Дмитро Кулеба дав інтерв'ю індійському телеканалу New Delhi Television Limited. Він розповів про важливість підтримки "Формули миру" офіційним Нью-Делі. Голос Індії важливий, і він може вплинути на Путіна. До того ж це збільшить шанси, що до ініціативи приєднаються інші країни Глобального Півдня.

Кулеба також зазначив, що з Росією можуть бути дипломатичні контакти перед другим та третім самітом у Швейцарії. Це спілкування буде проходити за правилами, установленими країнами-учасницями. Саме на ці тези відреагувала Захарова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Медведєв висловився про переговори по українській "Формулі миру". Замість конструктивних зауважень, він зробив кілька дивних заяв.