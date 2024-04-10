Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього спеціально для "Телеграфу" пояснив, навіщо Києву саміт миру

Стало відомо, що саміт миру за українською формулою відбудеться у Швейцарії приблизно у середині червня. І тут важливо розуміти, що він буде суто символічною подією, що має насамперед політичні цілі.

Головне завдання, яке намагатимуться вирішити у Швейцарії, – це зібрати якнайбільше країн, готових підписатися хоч під якимись пунктами української формули миру. Тим самим засвідчивши підтримку позиції офіційного Києва, яку хочуть поставити в основу будь-яких майбутніх переговорів із Росією.

Сам саміт миру – це не переговори щодо миру, не спроба врегулювати конфлікт. Тут може з’явитися лише політична декларація, під якою ми хочемо зібрати якнайбільше підписів. Після чого "продаватимемо" цю декларативно узгоджену позицію, намагаючись нав’язати її Росії. На майбутніх переговорах, куди планується запросити російську сторону.

Ну а РФ, швидше за все, від будь-яких переговорів не за своїми лекалами – відмовиться. Адже найближчими місяцями, судячи з заяв Москви, там не налаштовані на переговори. Кремль просуватиме відмову від української формули миру і перенесення переговорів зі Швейцарії на якийсь більш нейтральний, на думку РФ, майданчик. Наприклад, до Туреччини чи Саудівської Аравії.