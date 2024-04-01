"Усі згодні": Китай вирішив, що Україна погодиться на переговори з росіянами

Китай має власні плани на мирні переговори між Україною та Росією

В Китаї з незрозумілої причини вирішили, що усі сторони так званого "українського конфлікту" вже згодні на переговори. І Китай планує зіграти на цих "мирних переговорах" між Україною та Росією "власну унікальну роль".

Про це заявив посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей в інтерв'ю російським ЗМІ. За його словами, Китай нібито знає, що в обох сторін є відмінності, але вони згодні на переговори.

"Поки що в позиціях сторін щодо мирних переговорів щодо України все ще є відмінності, але всі вони згодні з тим, що мир зрештою буде досягнутий шляхом переговорів", — заявив він.

Також китайський дипломат сказав, що Китай, як "постійний член Ради безпеки ООН", планує надалі "відіграти унікальну роль", щоб надати обом сторонам "допомогу в пошуку спільних позицій". Він вчергове повторив стандартний китайський наратив про те, що повинна бути скликана мирна конференція за участі України та Росії, щоб там обговорити "справедливий мирний план".

Раніше "Телеграф" вже писав, що прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков зухвало відреагував на оголошені президентом України Володимиром Зеленським умови про можливість переговорів. Путініст сказав, що увесь світ має рахуватися з новими кордонами РФ, і мови про вихід "на 2022 рік" і буде не може. А це означає, що жодних переговорів з російськими терористами бути не може.

Британський військовий експерт Глен Грант жорстко розкритикував ідею будь-яких переговорів з РФ. Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін припинить війну в Україні тільки тоді, коли повністю отримає усю країну. Будь-які мирні переговори з Путіним – це фактична капітуляція, тож Україна зараз має вибір тільки між капітуляцією та війною.