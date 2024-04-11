Заморозка войны и "референдумы": Турция предлагает Украине и РФ мирный план, в нем 7 пунктов - СМИ

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Турция предложили новый проект договора, который может заморозить войну в Украине. Документ продвигается при посредничестве президента Реджепа Эрдогана.

Об этом пишет издание "Новая-Европа" со ссылкой на источник, который ознакомился с документом. Он утверждает, что текст документа в данный момент есть у всех трех сторон — Турции, Украины и России.

По данным издания, проект основан на документах первых переговоров в Стамбуле, а часть формулировок мая 2022 года вошла в новый текст. Отмечается, что мирную инициативу может поддержать ряд европейских политиков, ее также будут предлагать для поддержки отдельным странам "Глобального Юга".

Согласно источнику, проект договора предполагает:

взаимное обязательство США и России о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем; запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства; замораживание войны по существующей линии фронта; обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны Россией; гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года; обмен пленными по формуле "всех на всех"; Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.

При этом издание отмечает, что вероятность принятия этого проекта договора остается невысокой. Это уже минимум девятый проект подобного рода.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Путиным до выхода на границы 1991 года. Однако, по его словам, это будет возможно только в том случае, если Запад усилит поддержку, а ВСУ выйдут на "границы 2022 года".