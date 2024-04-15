Після висновку про Булгакова-українофоба Інститут нацпам’яті знов звернувся до експертів: чого хочуть тепер

Музей письменника в столиці є "провідником до інших музейних майданчиків Києва", вважають представники

Український інститут національної пам’яті звернувся до експертної комісії з проханням дослідити та уточнити висновок про належність топонімів, присвячених Михайлу Булгакову, до символіки російської політики. Але поки музей закривати не будуть.

Про це йдеться на сайті установи. У статті пишуть, що визнання чи невизнання об’єктів (географічних об’єктів, назв юридичних осіб, пам’ятників та пам’ятних знаків), присвячених Михайлу Булгакову, символікою російської імперської політики не є "забороною Булгакова", як вже встигли інтерпретувати висновок комісії деякі медіа, а також російська пропаганда.

"Українське законодавство не забороняє книги, п’єси письменника, музейні експозиції, дослідження", – написали у зверненні УІНП.

Також там додали, що якщо після перегляду виявиться, що Булгаков мав зневажливе ставлення до ідей українського державотворення, підтримував російський імперіалізм і шовінізм до неросійських народів, тоді тільки порушать питання про недоречність нормалізації постаті письменника в публічному просторі.

Окрім цього, в УІНП наголошують, що забезпечують діяльність експертної комісії, яка є незалежним органом і самостійно ухвалює фахові висновки.

"Вона діє згідно із законом "Про заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії", але не уповноважена визначати альтернативні назви об’єктів чи процес їхнього переміщення. Цим питанням займаються органи влади різних рівнів", — йдеться у матеріалі.

Також в Інституті закликали фахівців розглянути зауваження й від Літературно-меморіального музею Булгакова, адже фаховий висновок є лише рекомендацією, а не настановою до закриття. Раніше, після початку суспільного обговорення, представники музею висловили свою позицію.

Натомість у музеї Булгакова заявили, що експерти УІНП використовували фрази, що, на їхню думку, є "надміру категоричними судженнями, які в результаті скоріше образно нав’язують, ніж аргументовано обґрунтовують рекомендаційну частину документа". Аргументи щодо постаті письменника були перебільшеними та поверхневими, а деякі фрагменти висновку є маніпулятивними.

Представники музею додали, що для великої частини населення України Булгаков "може бути зручною точкою входу до розуміння справжньої української історії, саме через розвінчання російських імперських наративів", а музей письменника в столиці – "провідником до інших музейних майданчиків Києва".

Голова УІНП Антон Дробович також висловився про те, що літературний музей закривати не варто, тому що його існування дає можливість Україні висловити свій погляд на спадщину та особистість Булгакова.

"Вони за законом будуть змушені змінити назву, але ніхто не забороняє їм далі розповідати про творчість Булгакова. Але розказувати всю правду, бо музей має унікальну колекцію. І там дуже багато можна розповісти. Щоб всі ці делегації знали, що єдине місце, де розкажуть всю правду про Булгакова – це Київ. Приїжджайте, дивіться", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті дійшла до висновку, що Михайло Булгаков – імперець за світоглядом і затятий українофоб. Так, згідно з висновками експертів, "письменник, незважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників".

"Телеграф" також розповідав, що фронтмен гурту "Пирятин", художник та письменник Іван Семесюк вважає, що Україні варто провести дерусифікацію культури та відокремити російських діячів від українських, навіть якщо не зовсім зрозуміло, хто є хто.