После заключения о Булгакове-украинофобе Институт нацпамяти снова обратился к экспертам: чего хотят теперь

Музей писателя в столице является "проводником в другие музейные площадки Киева", считают представители

Украинский институт национальной памяти обратился к экспертной комиссии с просьбой исследовать и уточнить вывод о принадлежности топонимов, посвященных Михаилу Булгакову, к символике российской политики. Но пока музей закрывать не будут.

Об этом говорится на сайте учреждения. В статье пишут, что признание или непризнание объектов (географических объектов, названий юридических лиц, памятников и памятных знаков), посвященных Михаилу Булгакову, символикой российской имперской политики не является "запретом Булгакова", как уже успели интерпретировать заключение комиссии – некоторые медиа, а также российская пропаганда.

"Украинское законодательство не запрещает книги, пьесы писателя, музейные экспозиции, исследования", – написали в обращении УИНП.

Также там добавили, что если после пересмотра окажется, что Булгаков имел пренебрежительное отношение к идеям украинского государства, поддерживал российский империализм и шовинизм к нерусским народам, тогда только поднимут вопрос о неуместности нормализации фигуры писателя в публичном пространстве.

Кроме того, в УИНП отмечают, что обеспечивают деятельность экспертной комиссии, которая является независимым органом и самостоятельно принимает профессиональные выводы.

"Она действует по закону "О запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", но не уполномочена определять альтернативные названия объектов или процесс их перемещения. Этим вопросом занимаются органы власти разных уровней", — говорится в материале.

Также в Институте призвали специалистов рассмотреть замечания и от Литературно-мемориального музея Булгакова, ведь профессиональное заключение является лишь рекомендацией, а не руководством к закрытию. Ранее после начала общественного обсуждения представители музея высказали свою позицию.

В музее Булгакова заявили, что эксперты УИНП использовали фразы, которые, по их мнению, являются "чрезмерно категорическими суждениями, в результате скорее образно навязывают, чем аргументированно обосновывают рекомендательную часть документа". Аргументы о фигуре писателя были преувеличенными и поверхностными, а некоторые фрагменты вывода являются манипулятивными.

Представители музея добавили, что для большой части населения Украины Булгаков "может быть удобной точкой входа в понимание настоящей украинской истории, именно из-за развенчания российских имперских нарративов", а музей писателя в столице — "проводником других музейных площадок Киева".

Глава УИНП Антон Дробович также высказался о том, что литературный музей закрывать не стоит, потому что его существование позволяет Украине выразить свой взгляд на наследие и личность Булгакова.

"Они по закону будут вынуждены изменить название, но никто не запрещает им дальше рассказывать о творчестве Булгакова. Но рассказывать всю правду, потому что музей имеет уникальную коллекцию. И там очень многое можно рассказать. Чтобы все эти делегации знали, что единственное место, где расскажут всю правду о Булгакове – это Киев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что экспертная комиссия Украинского института национальной памяти пришла к выводу, что Михаил Булгаков – имперец по мировоззрению и ярый украинофоб. Так, согласно выводам экспертов, "писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителей".

"Телеграф" также рассказывал, что фронтмен группы "Пирятин", художник и писатель Иван Семесюк считает, что Украине следует провести дерусификацию культуры и отделить российских деятелей от украинских, даже если не совсем понятно, кто есть кто.