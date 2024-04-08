Булгаков не українофоб? Київський музей відреагував на скандальний висновок Інституту нацпам'яті

У музеї назвали висновок маніпулятивними та фактологічно помилковими

Київський Літературно-меморіальний музей Булгакова висловив свою позицію щодо висновку експертів Українського інституту національної пам’яті (УІНП). У ньому письменника Михайла Булгакова визнали українофобом та імперцем.

Про це йдеться у повідомленні на сайті музею. Там зазначили, що цей висновок не є експертизою повною мірою.

"Більшість найскладніших змістовних тверджень, які б мали бути підставою для висновків та рекомендацій такого роду документа, тут подані без аргументації, мають вигляд емоційно забарвлених, з розмитими інтерпретаціями, визначень. Приміром, фрази "затятий українофоб", "огидно-ніщивної", "відданості монархізму", "віддано служив" тощо є надміру категоричними судженнями, які в результаті скоріше образно нав’язують, ніж аргументовано обґрунтовують рекомендаційну частину документа", – сказано в повідомленні.

Також у музеї зазначили, що у висновку змішані елементи аргументації і доказовості та оціночні судження (наприклад, посилання на словник, факти біографії тощо), що мало б бути характерним для повного експертного дослідження. Там підкреслили, що підсумкові висновки документа, "не тільки не аргументовані, але і не деталізовані, і не містять рекомендацій щодо умов обставин їх застосування".

"Наведені аргументи стосовно постаті, творчості М. Булгакова явно перебільшені, тенденційні, поверхневі, не базуються на джерелах або спотворюють їх. Метафорична, емоційно-категорична подача тез говорить більше про особисту неприязнь та тенденційність сприйняття авторів, аніж про наукову, фахову експертизу", – йдеться у повідомленні.

У музеї зазначили, що більшість експертів УІНП не мають фаху, релевантного темі дослідження, тож не мають відповідної компетенції. Там також наголосили, що наукових співробітників музею не запрошували до участі в експертизі.

"В публічному обговоренні текст висновку хибно інтерпретується громадськістю, як власне експертиза, що зумовлює змішування поданих на початку категоричних емоційних тверджень із суперечливими та вряди-годи безпідставними аргументами. Звертаємо увагу, що висновок має ґрунтуватися на повноцінному дослідженні, яке своєю чергою має містити посилання на джерела. Вимагаємо оприлюднити текст повного експертного дослідження, адже без вичерпної фахової аргументації висновок комісії не може вважатися науковим", — зазначили в установі.

В музеї Булгакова також наголосили, що переважна більшість підписантів висновку, а саме – восьмеро з дев’яти, не мають фаху, релевантного темі дослідження. В отже, на думку представників закладу, ці особи не мають відповідної компетенції.

"Виходячи з домінування в колективі експертів-істориків, є відсутність врахування історичних контекстів подій. Наприклад, суперечності Перших визвольних змагань, або становлення ідеології в СРСР. Натомість персона Булгакова у висновку прямо поєднується із сучасними агресивними ідеологами і пропагандистами Росії. Водночас до підготовки експертизи не були запрошені наукові співробітники музею — прямі фахівці з предмета експертизи", — сказано у повідомленні.

У музеї наголосили, що для великої частини населення України, особливо, її сходу, звільнених від окупантів територій, Булгаков – один зі знайомих і визнаних авторів. Там зазначили, що письменник може бути "зручною точкою входу до розуміння справжньої української історії, саме через розвінчання російських імперських наративів, через належне розкриття описаних там історичних подій".

Нагадаємо, фронтмен гурту "Пирятин", художник та письменник Іван Семесюк вважає, що Україні варто провести дерусифікацію культури та відокремити російських діячів від українських, навіть якщо не зовсім зрозуміло, хто є хто.