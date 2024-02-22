Скандал на Прикарпатті: замість демонтажу радянського пам'ятника його хочуть "реконструювати"

Рішення викликало суспільний резонанс

У селі Волосів Івано-Франківської області замість демонтажу вирішили провести реконструкцію радянського пам’ятника. Депутати Переріслянської громади під час сесії 16 лютого скасували своє рішення про демонтаж пам’ятника жителям, які загинули на фронтах Другої світової війни.

Як пише Zaxid.net, відповідне рішення було прийняте після звернення старости села Волосів Людмили Станчук. Вона попросила провести реконструкцію радянського пам’ятника, додавши до монумента фотографії загиблих героїв російсько-української війни.

"Відповідно до клопотання старости села Волосів Переріслянської ОТГ Людмили Станчук, депутати Переріслянської громади скасували своє рішення про демонтаж пам’ятника радянським воїнам та загиблим від рук українських буржуазних націоналістів, а вирішили пам'ятник реконструювати. Це просто якийсь сюрреалізм. Як я розумію пані староста чекає "визволителів" і продовжує жити в СРСР. Мені прикро за рідне Прикарпаття", — повідомив директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коретчук.

Своєю чергою староста Станчук повідомила, що з пам’ятника у селі Волосів вже прибрали всю радянську символіку і написала, що в села є готовий проєкт реконструкції монумента. Судячи з оприлюдненого старостою фото, ескізний проєкт реставрації розробив студент другого курсу приватного івано-франківського університету імені Короля Данила Перепеляк Р.І.

Проєкт реставрації

"У нас є готовий проєкт його реконструкції з метою декомунізації та приведення у відповідність до реалії часу, який розроблявся разом з інститутом і пройшов презентацію. Проєкт представляє інформаційні стенди у сучасній стилістиці, на якому будуть залишені всі імена, які є зараз на пам'ятнику, а на центральному стенді будуть розміщені фотографії наших сьогоднішніх загиблих Героїв та про них інформаційна історія (QR-коди)", – зазначила Станчук.

У групі села Волосів у Facebook протягом тижня тривало опитування з приводу подальшої долі радянського монумента. Половина опитаних віддали голос за реконструкцію пам’ятника, 46% відзначили, що це не на часі, а 4% проголосували за демонтаж монумента.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на Львівщині 30 січня демонтували останній пам’ятник, поставлений в період Радянського союзу. Таким чином, регіон став першим, який завершив процес декомунізації.