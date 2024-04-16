Київ зіскочив в останню хвилину: про що Україна так і не змогла домовитись з РФ і Туреччиною

Жодного оголошення з боку турецького президента не відбулося

Наприкінці березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган мав оголосити про досягнення домовленості між Україною та Росією щодо безпеки судноплавства у Чорному морі. Проте "в останню хвилину" Київ вийшов із переговорного процесу.

Про це з посиланням на власні джерела повідомило агентство Reuters. У виданні пишуть, що переговори відбувалися за посередництва Туреччини після прохання ООН.

За версією чотирьох осіб, яким нібито відомі деталі угоди, Туреччина виступала посередником у переговорах, які тривали два місяці. У березні сторони погодили текст документа, який Ердоган планував оприлюднити 30 березня (перед місцевими виборами).

Натомість Україна не хотіла нічого підписувати з РФ, тому делегувала повноваження Анкарі. Угода передбачала "безпеку та вільний прохід для торговельних суден у Чорному морі". Сторони зобов'язувалися не атакувати кораблі, які мали порожні трюми або перевозили винятково невійськові вантажі.

"Ці гарантії не поширюються на військові кораблі, цивільні судна, що перевозять товари військового призначення (за винятком морських перевезень, узгоджених сторонами в рамках міжнародних місій)", — йшлося у проєкті угоди.

Але в останню мить Київ вирішив відмовитися від будь-яких домовленостей.

Джерела, які розповіли про це Reuters не знають, що спонукало Україну ухвалити таке рішення. Зрештою жодного оголошення з боку турецького президента не відбулося.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган під час пресконференції з Володимиром Зеленським зробив заяву про переговори України та Росії. Він запропонував провести "мирний саміт" у Стамбулі, на який запросити представника РФ.

Тоді Зеленський не погодився з турецьким колегою і заявив, що спочатку мир в Україні обговорять із союзниками, і лише потім можна долучати до процесу Росію.

Президент Туреччини додав, що під час консультацій щодо мирного саміту за участю Росії сторони обмінялися думками щодо стабільності та безпеки у Чорному морі для зернової угоди та судноплавства. Ердоган підкреслив, що якщо Росія та Україна домовляться щодо експорту зерна та інших продуктів через Чорне море, то Туреччина готова надати необхідну підтримку.

Раніше "Телеграф" писав, що у Зеленського відреагували на новий мирний план Туреччини. В Офісі президента зазначили, що немає жодних альтернативних "мирних планів", які не передбачають повний вивід російських військ з території України.