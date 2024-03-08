Зеленський зустрівся з Ердоганом у Туреччині: подробиці

Глави двох країн обговорять радий важливих для України та світу питань

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Туреччині, зустрівся з президентом країни Реджепом Ердоганом. Він озвучив турецькому колезі речі, яких Україна сьогодні вкрай потребує.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter. Він подякував Туреччині за надійну підтримку України.

"Ми зацікавлені у зміцненні двосторонньої співпраці та спільного виробництва з турецькими оборонними компаніями. Ми також потребуємо допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всього нашого народу, включаючи кримських татар, які перебувають у російському полоні", — наголосив президент України.

Зеленський додав, що вдячний Туреччині за надійну підтримку України. Він наголосив, що не тільки Україна, а й весь регіон і глобальна продовольча безпека вимагають безпеки у Чорному морі для судноплавства. І лише співпрацюючи над цим питанням разом, цього вдасться достигнути.

Нагадаємо, що про візит Володимира Зеленського до Туреччини стало відомо 7 березня. Лідери двох країн мають наміри обговорити подальшу співпрацю та підтримку України у війні проти Росії. Окрім цього предметом розмови також стане зернова угода, обмін військовополоненими з РФ та українська формула миру.

Також Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини дав ім’я другому корвету, який турки будують для України. Його назва "Гетьман Іван Виговський".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні візиту Зеленського до Туреччини Ердоган знову заговорив про перемовини з Росією. Президент Туреччини заявив, що готовий прийняти лідерів України та Росії у Стамбулі заради цього процесу.