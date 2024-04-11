Є лише одна формула: у Зеленського відреагували на новий мирний план Туреччини

В ОП нагадали про позицію українського президента

Немає жодних альтернативних "мирних планів", які не передбачають повний вивыд російських військ з території України. Є лише безумовна "Формула миру", запропонована президентом Володимиром Зеленським.

Про це у Telegram написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він нагадав, що "Формула миру" ґрунтується на обов’язковості повного виходу РФ із території України, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об’ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії і відповідних масштабних компенсацій.

"Все інше – це лише про бажання… продовжити війну через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму", — підкреслив радник голови ОП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за даними ЗМІ, Туреччина запропонувала новий проєкт договору, який може заморозити війну в Україні. Документ просувається за посередництва президента Реджепа Ердогана.

Зазначається, що текст документа зараз мають всі три сторони — Туреччина, Україна та Росія. Він містить сім пунктів.