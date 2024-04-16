Киев соскочил в последнюю минуту: о чем Украина так и не смогла договориться с РФ и Турцией

Никакого объявления со стороны турецкого президента не произошло

В конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был объявить о достижении договоренности между Украиной и Россией по безопасности судоходства в Черном море. Однако "в последнюю минуту" Киев вышел из переговорного процесса.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters. В издании пишут, что переговоры проходили при посредничестве Турции после просьбы ООН.

По версии четырех человек, которым якобы известны детали соглашения, Турция выступала посредником в продолжавшихся два месяца переговорах. В марте стороны согласовали текст документа, который Эрдоган планировал обнародовать 30 марта (перед местными выборами).

Украина не хотела ничего подписывать с РФ, поэтому делегировала полномочия Анкаре. Соглашение предусматривало "безопасность и свободный проход для торговых судов в Черном море". Стороны обязывались не атаковать корабли, имевшие пустые трюмы или перевозившие исключительно невоенные грузы.

"Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных сторонами в рамках международных миссий)", — говорилось в проекте соглашения.

Но в последний момент Киев решил отказаться от каких-либо договоренностей.

Рассказавшие об этом источники Reuters не знают, что побудило Украину принять такое решение. В конце концов, ни одного объявления со стороны турецкого президента не произошло.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским сделал заявление о переговорах Украины и России. Он предложил провести "мирный саммит" в Стамбуле, на который был приглашен представитель РФ.

Тогда Зеленский не согласился с турецким коллегой и заявил, что сначала мир в Украине обсудят с союзниками, и только потом можно вовлекать в процесс Россию.

Президент Турции добавил, что в ходе консультаций по мирному саммиту с участием России стороны обменялись мнениями по поводу стабильности и безопасности в Черном море для зернового соглашения и судоходства. Эрдоган подчеркнул, что если Россия и Украина договорятся по экспорту зерна и других продуктов через Черное море, то Турция готова оказать необходимую поддержку.

Ранее "Телеграф" писал, что у Зеленского отреагировали на новый мирный план Турции. В Офисе президента отметили, что нет никаких альтернативных "мирных планов", не предполагающих полный вывод российских войск с территории Украины.