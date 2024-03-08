Ердоган зробив пропозицію щодо переговорів із Росією: Зеленський відповів

Турецький президент вкотре зазначив, що країна готова допомогти Україні та Росії досягти миру

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час пресконференції з Володимиром Зеленським зробив заяву про переговори України та Росії. Він запропонував провести "мирний саміт" у Стамбулі, на який запросити представника РФ.

Про це він сказав під час прямої трансляції засідання. Володимир Зеленський не погодився з турецьким колегою і заявив, що спочатку мир в Україні обговорять із союзниками, і лише потім можна долучати до процесу Росію.

Президент України своєю чергою під час пресконференції розповів про плани щодо саміту, на якому має намір обговорити українську Формулу миру. Він зауважив, що Росії на цьому саміті не має бути:

"Ми не бачимо (на цьому саміті — Ред.) представників Росії, представників країни, яка руйнує і вбиває. Нам важливий результат, тому спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат, а вже потім будуть залучати представників Росії".

Президент Туреччини додав, що під час консультацій щодо мирного саміту за участю Росії сторони обмінялися думками щодо стабільності та безпеки у Чорному морі для зернової угоди та судноплавства. Ердоган підкреслив, що якщо Росія та Україна домовляться щодо експорту зерна та інших продуктів через Чорне море, то Туреччина готова надати необхідну підтримку. Крім того, за словами Ердогана, Туреччина підтримує бажання України вступити до НАТО.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Туреччині регулярно згадують мирні переговори Росії та України. Напередодні візиту Зеленського до країни Ердоган вкотре заявив, що Стамбул готовий надати майданчик для переговорів між Росією та Україною.