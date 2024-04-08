Російський журналіст Олександр Невзоров висловився про "мирний план" Дональда Трампа

Витік мозку — неприємна штука.

Особливо, через ніс та вуха.

Але зараз із бідолахою Трампом саме це і відбувається.

Меланія, сидячи поруч, гидливо піджимається, щоб Дональд не закапав їй коліна та туфельки.

Все закінчиться врученням Трампу російського паспорта та ключів від двушки в Гольяново.

Старовина Дональд (дон) вже дійшов до тієї кондиції, яка дозволяє там "забити цапа" за гаражами.

Став відомий секретний "мирний план" Трампа.

Згідно з "планом" — Путіну просто треба віддати Крим та Донбас. Тоді згорнеться кров війни, розвіється її дим, а кремлівський упир стане паїнькою.

За логікою Трампа – маніяку треба дозволити відрізати жертві руку та частину спини. Ось тоді все і "утрясеться". Запанує спокій і справедливість.

Те, що Трамп "дурень набитий" — не новина. Але до певного часу вважалося, що Дональд набитий доларами.

Та ні. Начинка Дона значно дешевше. І пахне вона інакше.

Втім, дізнавшись про витік "плану" — Трамп злякався і відразу зрікся всього.

Але "Вашингтон Пост" був, є і буде архісерйозним джерелом. Видання розуміє, з ким має справу: Трамп той ще сутяга, здатний відсудити мільярди та розорити газету. Якби "Вашингтон Пост" не мав абсолютних доказів — викриття ніколи не з’явилося б на його сторінках.

Джерело: особистий Telegram-канал Олександра Невзорова.