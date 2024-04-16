Чи "накручені" фермери-поляки російською пропагандою: міністр Сольський зробив несподівану заяву

Раніше в ЗМІ з'явилася інформаці про те, що низка проросійських політиків може бути причетною до організації блокування кордону

Під час перемовин української делегації з поляками стосовно розблокування державного кордону та вирішення конфлікту з фермерами з’ясувалося, що абсолютно всі поляки впевнені, що вони друзі України. Російські наративи тут ні до чого.

Таку заяву зробив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. Подробицями він поділився в інтерв’ю "Телеграфу".

"Справа не в російських наративах. Всі, хто були на зустрічі, абсолютно впевнені, що вони друзі України. Щиро впевнені. Просто цю ситуацію час від часу використовують росіяни. І кожен по будь-який бік кордону, як з польського, так і з українського, може не свідомо стати їх інструментом. Звісно, коли хтось робить це свідомо, то це біда та злочин", — розповів він.

Сольський також додав, що якісь професійні провокатори, які навмисне накручували ситуацію, на його думку, все ж таки були. Але на цій зустрічі міністр їх не помітив.

Нагадаємо, що інформагенція Guildhall раніше повідомила, ніби російські спецслужби можуть бути причетними до протестів, внаслідок яких було заблоковано українсько-польський кордон.

Видання уточнило, що польські протестувальники мають зв’язки з особами, які можуть зазнавати російського впливу. Зокрема йдеться про організатора протестів Рафала Меклера, який володіє компанією Rafał Mekler Transport.

Тим часом блокада кордону з Польщею триває. Протестувальники не поспішають розблоковувати пункти перетину, вбачаючи загрозу в українських товарах. За словами міністра аграрної політики та продовольства діалог між державами з цього приводу триває.

Раніше "Телеграф" повідомив, що президент Володимир Зеленський прокоментував блокаду кордону України поляками. Він визнав, що транзит товарів через Польщу був би дешевшим, проте Київ не бажає більше покладатися на обіцянки Варшави. Адже Україна лише у березні втратила 6,5 млрд гривень через польську блокаду кордону.

Більш детально на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Коли розблокують кордон з ЄС? Інтерв'ю з міністром Сольським — про переговори з поляками, власне звільнення та ринок землі"