Буде здорожчання семи різних товарів: як блокада польського кордону вплине на ціни в Україні

Експерт дав прогноз

Блокада польського кордону триває і є ймовірність, що деякі імпортні товари здорожчають. У цей список точно не потраплять продукти, що вирощуються та створюються в Україні

Як розповів перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі "Перший Захід", попри воєнні дії, економічна ситуація в країні є не настільки критичною. Тому більшість необхідних товарів буде в достатній кількості.

Експерт, поспілкувавшись з підприємцями, дійшов висновку, що наразі немає негативних факторів та песимістичних прогнозів на найближчі 2-3 місяці. Окрім того, дефіциту певних товарів не очікується.

Однак, він зауважує, що ціни можуть незначно вирости на тепличні овочі, адже вони ввозяться з Європи через Румунію.

"Тим більше, що на кордоні частково пропускають машини, які везуть товари, що швидко псуються. Якщо їх будуть завозити іншою дорогою, то це вийде трошки дорожче", — наголосив Непран.

Щодо імпортних товарів, то можна очікувати їхнє здорожчання на 5-8%. Це стосуватиметься:

елітних вин;

коньяків;

сирів;

бакалії;

оливкової олії;

риби;

морепродуктів.

А от більшість овочів вирощується в Україні. Вони не зазнають підвищення вартості. Тому підвищення цін закордонні товари не будуть дуже відчутними для населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки навесні коштують 4 види зелені.