Зняття блокади на кордоні з Польщею: міністр сказав, коли це може статися

Є певні фактори, які впливатимуть на цей процес

Багатомісячна блокада кордону Польщі та України може завершитись найближчим часом. Оскільки у протестах брали участь не лише аграрії, а й перевізники, можуть виникати додаткові питання, які потрібно вирішувати.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Він сподівається, що ця дискусія буде закрита до кінця місяця.

"Я не хочу бути прогнозистом. Сподіваюся, що цю дискусію ми закриємо до кінця місяця.

Але в нас іноді можуть бути інші питання. Ви ж знаєте, що окрім аграріїв іноді блокували кордон та перевізники. Очевидно, нам постійно потрібно буде спілкуватися, постійно виникатимуть питання, які вирішуватимуть", — сказав Сольський.

Щодо збитків, які зазнала Україна під час блокади кордону, говорити складно, зазначив міністр. Їх перерахують уже після того, як уся ця ситуація закінчиться.

"Важко підрахувати. Я бачив цифри НБУ (350-400 млн дол. США). Давайте, коли закінчиться блокада, ми їх порахуємо. Чому? Тому що їх не можна вважати просто за вартістю. Таким простим способом: щодо блокади стільки їхало до Польщі., А після початку блокади стільки, і різницю вважати збитками. Тому що цей товар міг піти іншим шляхом. У нього могли з'явитися додаткові витрати. Ось і є збитки", – пояснив співрозмовник.

За словами міністра, всі збитки будуть підраховані протягом тижня-двох, як тільки блокада закінчиться.

Також Микола Сольський сказав, чи загострювалася ситуація через місцеві вибори у Польщі.

"Дивіться, це не якась специфіка польської політики. У кожній демократичній країні перед виборами багато емоцій. І політики намагаються використати будь-які протести для того, щоб за них більше людей проголосували. До цього потрібно ставитись спокійно", — відповів він.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Коли розблокують кордон із ЄС? Інтерв’ю з міністром Сольським — про переговори з поляками, власне звільнення та ринок землі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в березні Україна могла втратити 6,5 млрд гривень через блокаду кордону.