"Накручены" ли фермеры-поляки российской пропагандой: министр Сольский сделал неожиданное заявление

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд пророссийских политиков может быть причастен к организации блокады границы

Во время переговоров украинской делегации с поляками о разблокировке государственной границы и разрешении конфликта с фермерами выяснилось - абсолютно все поляки уверены, что они друзья Украины. Российские нарративы здесь ни при чем.

Такое заявление сделал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Подробностями он поделился в интервью "Телеграфу".

"Дело не в российских нарративах. Все, кто были на встрече, абсолютно уверены, что они друзья Украины. Искренне уверены. Просто эту ситуацию время от времени используют россияне. И каждый по любую сторону границы, как с польской, так и с украинской, может не сознательно стать их инструментом. Конечно, если кто-то делает это сознательно, это беда и преступление.", — рассказал он.

Сольский также добавил, что какие-то профессиональные провокаторы, умышленно накручивавшие ситуацию, по его мнению, все же были. Но на этой встрече министр их не заметил.

Напомним, что информагентство Guildhall ранее сообщило, что российские спецслужбы могут быть причастны к протестам, в результате которых была заблокирована украинско-польская граница.

Издание уточнило, что польские протестующие имеют связи с лицами, которые могут испытывать российское влияние. В частности, речь идет об организаторе протестов Рафале Меклере, владеющем компанией Rafał Mekler Transport.

Тем временем блокада границы с Польшей продолжается. Протестующие не спешат разблокировать пункты пересечения, видя угрозу в украинских товарах. По словам министра аграрной политики и продовольствия, диалог между государствами по этому поводу продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщил, что президент Владимир Зеленский прокомментировал блокаду границы с Украиной поляками. Он признал, что транзит товаров через Польшу был дешевле, однако Киев не желает больше полагаться на обещания Варшавы. Ведь Украина только в марте потеряла 6,5 млрд гривен из-за польской блокады границы.

Более подробно на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Когда разблокируют границу с ЕС? Интервью с министром Сольским — о переговорах с поляками, собственном увольнении и рынке земли"