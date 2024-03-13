Блокада польського кордону: рух вантажівок у бік України на одній із КПП розблокують

35 днів польські аграрії блокують дорогу у напрямку пункту пропуску з Україною

Польські фермери анонсували розблокування руху вантажівок у бік України на одному із пунктів пропуску. Тимчасово фури зможуть рухатися до кордону з Україною на пункті пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського ПП "Ягодин".

Проте протест триватиме. Про це повідомив лідер місцевого протесту Войцех Лось, пише Reuters.

Лось оголосив, що після 13:00 за місцевим часом (14 годин за Києвом) польські аграрії з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки, які стоять у черзі.

За його словами, це не означає призупинення чи завершення протесту перед кордоном з Україною.

"Це наш жест у бік українських водіїв, щоб вони могли повернутись до своїх родин, у свою країну, яка все ще перебуває у складній ситуації, під час війни, де їм доводиться протистояти Посії", — сказав він.

Лось повідомив, що о 13:00 перед пунктом пропуску заплановано пресконференцію, а потім аграрії тимчасово розблокують рух у бік кордону. На запитання, на який термін він відповів, що "ми відкриваємо кордон і все, але поки не знаємо, доки".

"Зараз ми чекаємо на реакцію прем’єр-міністра, міністра (сільського господарства — Ред.) та України", — сказав Лось.

Він додав, що тимчасово рух із Польщі до України тут не блокуватимуть, і зазначив, що протестувальники залишаться на пункті пропуску в Дорогуську.

"Ми випускаємо українських водіїв з Польщі, але блокування вантажівок, що прямують з України до Польщі, продовжуватиметься", — сказав лідер протесту.

Офіцер Єва Чиж з поліції Хелма розповіла, що вранці черга до переходу в Дорогуську була довжиною 8 км і доходила до міста Бжезно. Там близько 300 вантажівок. За її словами, орієнтовний час очікування на оформлення становить приблизно 70 годин. Наразі мітингувальники пропускали тут у бік України по дві вантажівки на годину.

"Протестувальники на кордоні регулярно пропускають транспорт гуманітарної та військової допомоги, живих тварин та автобуси", — наголошується в повідомленні.

У Держмитслужбі повідомили, що за інформацією польської сторони, 13 березня о 10:00 за варшавським часом (11 годин по Києву) також планувалася акція протесту та блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчева — Краковець" — шостим пунктом пропуску.

Йдеться про блокування представниками польських аграріїв та перевізників автодороги, якою рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та в’їзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску; блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування у вказаному місці ще не здійснювалось). Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки, як очікувалося, має здійснюватися безперешкодно.

Раніше "Телеграф" писав, що вимоги польських фермерів, які обіцяють, що їхні протести стануть ще сильнішими, неможливо виконати. Українське зерно вже й так не імпортується до їхньої країни.