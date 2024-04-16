Прецедент з анулюванням реєстрації права власності Sunolta на зерновий термінал в Одесі може нашкодити ринку кредитування в Україні

Проблема з анулюванням реєстрації права власності за "ручними" рішеннями Міністерства юстиції може зруйнувати ринок кредитування бізнесу та погіршити інвестиційний клімат в Україні. До такого висновку прийшло видання УНН, яке проаналізувало ситуацію, що склалася навколо скасування міністерством державної реєстрації прав власності аграрної групи компаній Sunolta на зерновий термінал в Одеському морському торговельному порту.

Як йдеться у публікації, у лютому 2024 року Sunolta звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом, у якому вимагає визнати незаконними накази Міністерства юстиції щодо скасування реєстрації за підприємствами групи прав на придбане майно.

Рік тому Sunolta придбала частину логістичних портових об’єктів та обладнання, що належали холдингу GNT Group (зерновий термінал "Олімпекс Купе Інтернейшнл") та знаходилися у заставі банків "Південний" та "Восток" за борговими зобов’язаннями.

Банки ініціювали стягнення іпотечного майна з холдингу після того, як у грудні 2022 року спалахнула публічна корпоративна суперечка між GNT Group та її кредиторами – Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners. Сторони заявили про можливі перебої у роботі зернового терміналу "Олімпекс Купе Інтернейшнл", що поставило під загрозу відвантаження аграрної продукції Sunolta, яка користувалася його послугами.

Тому група прийняла рішення інвестувати у зерновий термінал та придбала, майно що було відчужене за іпотечними договорами з банками. Через рік, після того, як сплили всі можливі терміни, Мінюст прийняв та задовольнив скарги від представників ACP на скасування реєстрації за підприємствами групи Sunolta прав на придбане майно.

В компанії вважають, що державні посадовці грубо порушили принципи верховенства права, а їх дії мають всі ознаки корупційних правопорушень на користь рейдерів.

Водночас банки заявили, що рішення Міністерства юстиції, яким необґрунтовано скасовано попередні правочини, загрожує інтересам вкладників та стабільності банківської системи.

"Подібні рішення органів виконавчої влади мають ознаки адміністративного свавілля, можуть негативно впливати на банківський сектор загалом, ринок банківського кредитування та інвестиційну привабливість України, оскільки розв’язання спорів між суб’єктами права на основі норм законодавства є прерогативою судової гілки влади", – прокоментували ситуацію у пресслужбі банку "Південний".

У свою чергу, Вадим Березовик, директор компанії "Профін Консалтинг" підкреслив, що такі ситуації, як у випадку з Sunolta, є дуже поганим сигналом для ринку у цілому.

"Якщо банки не зможуть контролювати або хоча б прогнозувати юридичні ризики, вони навряд чи збільшать кредитування великих проектів. Адже, як ми бачимо, навіть наявність нормальної ліквідної застави за іпотекою не завжди захищає права кредитора", – зазначив він у коментарі.

Як пише УНН, наразі банківський ринок намагається через Національний банк якось достукатися до Мінюсту та уряду. Адже судові позови проти міністерства затягуються на роки.

"Проблема з анулюванням реєстрації права власності за "ручними" рішеннями Мінюсту є. І ця тема дуже токсична. Тобто, усі на ринку про неї знають, але зробити ніхто нічого не може. Ніякі судові контрпроцеси не допомагають. Таке відчуття, що є деякий указ зверху, за яким Мінюст відпрацьовує певні замовлення на користь конкретних осіб. Достатньо відкрити судовий реєстр та подивитися, яка кількість судових справ проти Мінюсту. І вони або без руху, або тягнуться роками", – заявив на правах анонімності представник банківського ринку.

Як раніше повідомляв УНН, весною 2023 року міністр юстиції Денис Малюська одноосібно прийняв рішення на користь AСР у справі зміни керівництва "Олімпекс Купе Інтернейшнл", яку ініціювали кредитори.

Восени 2021 року журналісти писали, що Малюська в ручному режимі може змінювати рішення Антирейдерської Колегії на абсолютно протилежні.