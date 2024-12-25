У Казанському Кремлі спалахнула пожежа: над будівлею здійнявся дим (відео)

Задимлення стало коротке замикання на горищі в одному з закладів громадського харчування

На території Казанського Кремля сталося сильне задимлення. Доступ на територію тимчасово обмежено, на місце події прибули пожежники, також працюють співробітники поліції і Росгвардії.

Про це повідомляє telegram-канал Shot. Там зазначили, що усіх відвідувачів попросили покинути територію, на вході чергує поліція і Росгвардія.

"На місце приїхали вже 6 пожежних розрахунків. Причина задимлення наразі уточнюється", — повідомляє telegram-канал Shot.

За інформацією каналу, причиною задимлення стало коротке замикання на горищі в одному з закладів громадського харчування. Постраждалих унаслідок інциденту немає. Пресслужба глави Татарстану повідомила порталу Inkazan про подію, спричинену коротким замиканням. До місця НП було негайно направлено відповідні служби, які оперативно усунули причину того, що сталося.

Раніше "Телеграф" писав, у середу, 25 грудня, під ударами дронів знову опинилася Чечня. У столиці регіону, місті Грозний, пролунали щонайменше 4-5 вибухів. Частина БпЛА вибухнула у районі розташування 2-го полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова.