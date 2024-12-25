Оголосили конкурс на ескіз пам’ятника: як виглядає могила російського опозиціонера Навального (фото)

Навальний помер у колонії 16 лютого 2024 року

Олексій Навальний – російський опозиціонер, який помер у в’язниці. Він був засновником Фонду боротьби з корупцією, а команда його фонду на чолі з вдовою Юлією Навальною продовжує боротися з путінським режимом. При цьому варто згадати, що Навальний не виступав проти окупації Криму, а отже, його "опозиційність" грала не на користь Україні.

"Телеграф" розповість, де поховано Олексія Навального, як виглядає його могила і хто оголосив конкурс на створення ескізу майбутнього пам’ятника російському опозиціонеру.

Олексій Навальний — коли він помер і де похований

Олексія Навального було затримано в Росії 17 січня 2021 року, коли повернувся з Німеччини, де лікувався від отруєння "Новичком". Його заарештували та одразу ж відправили під варту. Пізніше опозиціонер був засуджений у справі про шахрайство та за іншими звинуваченнями, включаючи створення "екстремістського" Фонду боротьби з корупцією. Багато західних лідерів та засобів масової інформації називали засудження Навального політично мотивованим.

Через три роки 16 лютого 2024 року Олексій Навальний помер у виправній колонії особливого режиму у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Йому було 47 років. Поховали Олексія Навального лише 1 березня 2024 року після тривалих переговорів про видачу тіла його сім’ї. Його могила знаходиться на Борисівському цвинтарі у Москві. На похорон і після нього до могили опозиціонера приходять багато людей. А під час виборів в РФ, коли вкотре обрали Путіна, до могилу Навального його шанувальники приносили бюлетені, в яких висловлювали свою підтримку йому.

Олексій Навальний. Фото: Getty Images

Конкурс на ескіз пам’ятника Навальному

У грудні 2024 року вдова опозиціонера Юлія Навальна та команда його Фонду боротьби з корупцією оголосили конкурс ескізів пам’ятника, який планується встановити на могилі політика на Борисівському цвинтарі у Москві.

"Ми вирішили, що буде правильно, якщо пам’ятник Олексію Навальному ми придумаємо та оберемо разом", — розповіла Навальна.

Команда Навального навіть запустила спеціальний сайт, на якому приймають заявки на конкурс. Ескіз пам’ятника можна надіслати до 31 січня. Переможця буде оголошено 16 лютого у річницю смерті політика.

Олексій Навальний. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає могила ліквідованої пропагандистки Дарії Дугіної. У труні була, мов лялька.