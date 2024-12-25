Перші свічки вже горять: у центрі Києва запалили Ханукальну Менору (фоторепортаж)
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Церемонія відбулася на Майдані Незалежності у центрі Києва
У середу, 25 грудня, у центрі столиці України відбулася церемонія запалення Менори на честь єврейського свята Ханука.
Про це повідомляє "Телеграф". Наш фотокореспондент побував на Майдані Незалежності, де було встановлено цей символ.
У церемонії запалення Менори взяв участь міський голова Києва Віталій Кличко, а також представники єврейських релігійних організацій (як з України, так і з інших країн Ред), волонтери та військовослужбовці, звичайні люди.
Ось так виглядала церемонія запалення Менори.
Президент України Володимир Зеленський також привітав громадян України з Ханукою та Різдвом Христовим.
Що таке Ханука
Ханука — це іудейське свято, присвячене відновленню Єрусалиму. Він відзначається протягом восьми ночей та днів, починаючи з 25-го дня місяця Кіслева за єврейським календарем. У той же час за християнським (григоріанським) календарем, це свято відзначається з кінця листопада до кінця грудня.
Хануку відзначають запалюванням свічником із семи-восьми свічок під назвою Менора: її ще називають Ханукія. Одна гілка зазвичай розміщується над або під іншими, а її свічка (шаммаш) використовується для запалення решти.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомі українці привітали співвітчизників із Різдвом. Серед них Катя Осадча, Настя Каменських, Віктор Павлик, Ольга Сумська, Маша Єфросиніна.