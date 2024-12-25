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"Чорний лебідь" залишить без грошей. Хто і як викине Росію зі світового ринку нафти

Автор
Ігор Тимофєєв
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Російські нафтовики качають "чорне золото" за давно застарілими технологіями
Російські нафтовики качають "чорне золото" за давно застарілими технологіями. Фото Getty Images

Агресор три роки воював, використовуючи нафтодолари з ФНБ, однак цей ресурс закінчиться вже 2025 року

У Росії 2025 року економічний спад сягне мінус 5%, а наступного — ця рецесія може призвести до тривалої депресії. При цьому вкладання величезних коштів в оборонку не допоможе підвищити ВВП, оскільки 16-й пакет економічних санкцій Євросоюзу проти РФ унеможливить потрапляння в країну-агресорку західних комплектуючих для виробництва високотехнологічної зброї.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він пояснив, чому Фонд національного благополуччя не стане росіянам у нагоді.

Експерт пояснив, що паралельно з рецесією 2025 року відбудеться обнулення Фонду національного благополуччя (ФНБ є частиною механізму пенсійного забезпечення громадян РФ на тривалу перспективу. У ньому акумулювали частину нафтогазових доходів, які утворювалися завдяки вищій, аніж планувалося, ціні на нафту. — Ред.), про що попереджав Центральний банк Росії (ЦБР).

— Росія пройшла цю війну значною мірою тому, що мала ФНБ. Це резерв, але якщо резервів нема, то нема з чого елементарно платити пенсії, зарплати в окремих регіонах. І тут вже будуть економічні [проблеми]. Цей "чорний лебідь" буде вже, як то кажуть, "лебедищем". Коли Фонд обнулять, а санкції продовжать працювати — "чорний лебідь" у вигляді нестачі грошей і рецесія будуть важливими для росіян і російської політики, — каже економіст.

Він нагадав, що Кремль постійно каже про неефективність санкцій, але за першої ж можливості просить їх зняти, оскільки вони створюють йому проблеми.

— Плюс ще можлива історія, яка трапилась у Радянському Союзі, коли була домовленість тодішнього президента США Рейгана і короля Саудівської Аравії щодо стрімкого нарощування видобутку нафти, — нагадав Іван Ус. -1986-го Саудівська Аравія за пів року обвалила ціну нафти на 61%. Зараз вона 70 [доларів за барель], а тоді була 9,6. Вона не буде 10, 20, 30 доларів, але може бути 40, якщо Сполучені Штати будуть видобувати на 3 млн барелів нафти на день більше, аніж зараз.

Аналітик згадав і Венесуелу — країну з найбільшими розвіданими покладами нафти в світі — у якій при владі стоїть людина з антиамериканськими позиціями.

— Уявіть, що її замінює людина з більш врівноваженими поглядами, як це відбулось в Сирії, яка захоче розвивати стосунки зі США, — каже економіст. — Це означає, що нафтосервісні компанії Сполучених Штатів миттєво заходять у Венесуелу і видобувають нафту. Найбільша за покладами нафти країна в світі — Венесуела — в грі, друга за цими покладами країна — Саудівська Аравія — в грі. США, до речі, на третій-четвертій [сходинці], але також збільшують видобуток. А у Росії технології збільшувати [видобуток] не так, щоб і були.

На думку Івана Уса ціни будуть падати, а звільнену нішу на ринку займуть Венесуела, Саудити, інші країнами ОПЕК і Сполучені Штати.

— І ось тут у Росії взагалі не буде можливостей навіть заробляти на нафті. І може бути історія, про яку казав ще 2015 року російський фінансист Степан Демура: коли ціни на нафту все ж таки злетять — Росія нічого з того мати не буде, бо технологій видобутку нафти у неї недостатньо, на відміну від тих країн, які ці технології мають. США будуть давати їх Венесуелі та Саудитам, тож ці країни і будуть ділити між собою світовий ринок нафти, а Росія буде не при справах, — підсумував економіст.

Нагадаємо, Іван Ус пояснив "Телеграфу", як Росію викинуть з ринку газу в Євросоюзі.

Теги:
#США #Росія #Нафта #Саудівська Аравія #Венесуела #Чорний лебідь #Фонд національного добробуту