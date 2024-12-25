Рятувальники з-під завалів у Кривому Розі дістали песика: щемливе відео розчулило українців

Дивом песик майже не отримав пошкоджень

У Кривому Розі Дніпропетровської області поліцейські з працівниками ДСНС врятували собаку, який опинився під завалами зруйнованого російською ракетою будинку.

Він дивом майже не отримав пошкоджень. Щемливе відео опублікувала пресслужба Поліції Дніпропетровської області.

"Близько 20 хвилин страху та відчаю пережив бідолашний песик, поки його не витягнули на свіже повітря. Живу та майже без пошкоджень правоохоронці передали тварину у надійні руки господаря", – йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що під час атаки росіян на місто у Святвечір постраждали не тільки люди, а ще й чотирилапий житель однієї із квартир, який опинився під плитами.

"Під час розбору завалів зруйнованого російською ракетою будинку інспектори відділу реагування патрульної поліції Криворізького РУП спільно з патрульними та співробітниками ДСНС витягнули з-під завалів живу тваринку", – розповіла пресслужба.

Українці не залишилися байдужими до зворушливого ролика, на якому видно як рятувальники обережно прибирали уламки та діставали песика.

Нагадаємо, ввечері 24 грудня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, унаслідок чого обвалилась частина багатоповерхівки. Як повідомляла місцева влада, станом на 21:00 кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 15 осіб. Десятеро з них ушпиталили. Четверо у важкому стані. Це жінки 72, 65 та 42 років. І 78-річний чоловік.