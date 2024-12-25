Чи воюватимуть сини Садового після навчання у Британії: мер Львова відповів

Старші сини мера Львова будуть воювати за потреби

Міський голова Львова Андрій Садовий відповів, чи братимуть участь у російсько-українській війні його старші сини — нині вони навчаються у Великій Британії.

В інтерв’ю журналістці ТСН Наті Островській чиновник розповів, що служба у лавах Сил оборони України є довго кожного чоловіка. Водночас він готовий відправити своїх синів на війну після того, як вони закінчать навчання.

Садовий зазначив: його діти справді проходять навчання за кордоном.

"Вони дійсно вчаться, але якщо настане їхній термін служити в армії, то вони будуть служити в армії. Це не можна, вибачте мені... Це обов’язок кожного чоловіка. Але поки їм ще там по 20 років, ну хай здобудуть освіту. Тому що якщо вони будуть утворені, вони будуть більше користі, мені здається, навіть для української армії", — заявив мер Львова.

Андрій Садовий разом з дружиною Катериною виховують п’ятьох синів: Івана-Павла, Тадея-Луку, Михайла, Йосипа та Антонія. Старші сини є студентами за кордоном, а молодші навчаються у школі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Львові мешканці будинку погрожували зрізати пандус, встановлений для військового, який втратив на війні обидві ноги.