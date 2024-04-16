Прецедент с аннулированием регистрации права собственности Sunolta на зерновой терминал в Одессе может навредить рынку кредитования в Украине

Проблема с аннулированием регистрации права собственности по "ручным" решениям Министерства юстиции может разрушить рынок кредитования бизнеса и ухудшить инвестиционный климат в Украине. К такому выводу пришло издание, которое проанализировало ситуацию, сложившуюся вокруг отмены министерством государственной регистрации прав собственности аграрной группы компаний Sunolta на зерновой терминал в Одесском морском торговом порту.

Как говорится в публикации, в феврале 2024 года Sunolta обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором требует признать незаконными приказы Министерства юстиции об отмене регистрации по предприятиям группы прав на приобретенное имущество.

Год назад Sunolta приобрела часть логистических портовых объектов и оборудования, принадлежавших холдингу GNT Group (зерновой терминал "Олимпекс Купе Интернейшнл") и находились в залоге банков "Южный" и "Восток" по долговым обязательствам.

Банки инициировали взыскание ипотечного имущества с холдинга после того, как в декабре 2022 года разразился публичный корпоративный спор между GNT Group и ее кредиторами – Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners. Стороны заявили о возможных перебоях в работе зернового терминала "Олимпекс Купе Интернейшнл", что поставило под угрозу отгрузку пользовавшейся его услугами аграрной продукции Sunolta.

Поэтому группа приняла решение инвестировать в зерновой терминал и приобрела имущество, которое было отчуждено по ипотечным договорам с банками. Через год после того, как прошли все возможные сроки, Минюст принял и удовлетворил жалобы от представителей ACP на отмену регистрации по предприятиям группы Sunolta прав на приобретенное имущество.

В компании считают, что государственные чиновники грубо нарушили принципы верховенства права, а их действия обладают всеми признаками коррупционных правонарушений в пользу рейдеров.

В то же время банки заявили, что решение Министерства юстиции, которым необоснованно отменены предыдущие сделки, угрожает интересам вкладчиков и стабильности банковской системы.

"Подобные решения органов исполнительной власти имеют признаки административного произвола, могут негативно влиять на банковский сектор в целом, рынок банковского кредитования и инвестиционную привлекательность Украины, поскольку разрешение споров между субъектами права на основе норм законодательства является прерогативой судебной ветви власти", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе банка "Южный".

В свою очередь Вадим Березовик, директор компании "Профин Консалтинг" подчеркнул, что такие ситуации, как в случае с Sunolta, являются очень плохим сигналом для рынка в целом.

"Если банки не смогут контролировать или хотя бы прогнозировать юридические риски, они вряд ли увеличат кредитование крупных проектов. Ведь, как мы видим, даже наличие нормального ликвидного залога по ипотеке не всегда защищает права кредитора", – отметил он.

Как пишет УНН, банковский рынок пытается через Национальный банк как-то достучаться до Минюста и правительства. Ведь судебные тяжбы против министерства затягиваются на годы.

"Проблема с аннулированием регистрации права собственности по "ручным" решениям Минюста есть. И эта тема очень токсична. То есть все на рынке о ней знают, но сделать никто ничего не может. Никакие судебные контрпроцессы не помогают. Такое ощущение, что есть некоторый указ" сверху, по которому Минюст отрабатывает определенные заказы в пользу конкретных лиц. Достаточно открыть судебный реестр и посмотреть, какое количество судебных дел против Минюста.

Как ранее сообщал УНН, весной 2023 года министр юстиции Денис Малюська единолично принял решение в пользу AСР по делу смены руководства "Олимпекс Купе Интернейшнл", инициированной кредиторами.

Осенью 2021 года журналисты писали, что Малюська в ручном режиме может менять решение Антирейдерской Коллегии на совершенно противоположные.