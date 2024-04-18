На Зеленского в Польше готовил покушение российский агент: резонансные подробности от СБУ

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что Россия является угрозой не только Украине, но и всему миру

В Польше задержали российского агента, который предложил спецслужбам РФ осуществить покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Убить украинского правителя хотели в польском аэропорту Жешув-Ясенка.

Подробности рассказали в пресс-службе СБУ. Разоблачение и задержание российского агента производилось вместе с Офисом Генпрокурора Украины и правоохранителями Польши.

Гражданин Польши сам вышел на представителя военной разведкой России (ГРУ) и предложил сотрудничество. Он планировал собрать и передать россиянам информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Эта информация должна была помочь российским спецслужбам спланировать и осуществить покушение на Владимира Зеленского в момент его визита в Польшу.

Украинские правоохранители передали польским коллегам необходимые доказательства по этому делу в рамках международно-правовой помощи. Благодаря совместным усилиям завербованного агента удалось отыскать и задержать на территории Польши. Ему уже предъявили обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы (ст.130, параграф 3 УК Республики Польша). В четверг, 18 апреля, Окружной суд Варшавы взял под стражу злоумышленника.

Следствие продолжается, а расследование проводится Агентством внутренней безопасности под наблюдением Национальной прокуратуры Польши. За этот вид шпионажа в Польше грозит лишение свободы от 6 месяцев до 8 лет.

"Этот случай является очередным свидетельством того, что Россия — угроза не только Украине и украинцам, но и всему свободному миру. Преступный режим Кремля постоянно пытается взорвать европейскую и глобальную безопасность. Готовит и осуществляет диверсии на территории других суверенных государств", — подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Кирилла Буданова пытались совершить покушение 10 раз за последнее время. Также в ГУР МО рассказали, на кого еще "охотятся" россияне.