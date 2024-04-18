Скандальний Портнов з-за кордону переписав своє майно під Києвом (розслідування)

Коштовний подарунок Портнов зробив 3 квітня поточного року

Одіозний проросійський діяч Андрій Портнов, колишній заступник голови Адміністрації президента часів Януковича, переписав велику віллу під Києвом на дітей. Процедурою займалися близькі до Портнова юристи, адже сам чоловік перебуває в Іспанії.

Про це повідомляють "Схеми" у своєму розслідуванні. Зазначають, що проєкт отримав у своє розпорядження договір дарування від 3 квітня 2024 року.

"В документі зазначається, що будинок загальною площею понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали в якості подарунка від Портнова четверо його неповнолітніх дітей", — пише видання.

Під час переоформлення, інтереси неповнолітніх представляла їхня матір, цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. За інформацією проєкту "Схеми", жінка має російське громадянство із 2014 року.

Від імені Портнова діяла адвокатка Марина Парінова, яка має від нього довіреність, посвідчену у Мадриді. Ця ж адвокатка представляла Портнова у судах, коли він ще знаходився в Україні.

Згідно з договором дарування, зазначений маєток та земля під ним коштують 19 мільйонів гривень: 14,3 млн грн за віллу та 4,7 млн грн за 65 соток землі.

"Із 2016 року цей маєток був записаний на офшорну компанію з Віргінських островів Constellation Innovations Ltd, тоді він разом із землею був оцінений у 2,5 мільйони євро. У 2020 році компанія продала цю нерухомість Андрію Портнову. Представником продавця виступив Андрій Веревський – агробізнесмен, екснардеп від "Партії регіонів" та сусід Портнова у Козині", — пише видання.

Зазначається, що кошти у розмірі 19 мільйонів гривень мали бути проведені частинами, але в користування маєток мали передати одразу.

Як пишуть "Схеми", журналісти-розслідувачі у 2022 році зафіксували той факт, що родина Портнова користується маєтком. При цьому, угоду купівлю вілли повністю закрили лише у січні 2024.

2 квітня 2024 року Портнов попросив зареєструвати будинок та землю під ним на його власне ім’я у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а вже наступного дня київська нотаріуска Олеся Липовенко оформила маєток та землю на дітей Портнова за договором дарування.

"Олеся Липовенко є сестрою дружини Вадима Фесенка. Фесенко з Портновим – співзасновники ГО "Інвестиційна Україна" та юридичної компанії "Корпоративні технології". "Схеми" звернулися по коментар до Андрія Портнова, але на повідомлення із запитанням про те, чому він переписав маєток на своїх дітей, не відповів", — пише видання.

В Центрі протидії корупції, коментуючи цей випадок, зазначили, що "перепис майна на найближчих родичів може свідчити про можливе бажання людини приховати нерухомість або уникнути її арешту у разі накладання санкцій чи відкриття кримінального провадження".

"Це може бути звичайна практика приховати майно. Друга причина – можливо, створення додаткових транзакцій, аби важче було довести незаконність походження наявного майна. Оскільки санкції індивідуальні, то саме на майно підсанкційної людини й накладають арешт. Але якщо воно у власності третіх осіб, то потрібно доводити безпосередній зв’язок майна з підсанкційною особою чи особою щодо якої здійснюється кримінальне розслідування. Не те щоб до цього майна держава при бажанні не могла б дотягнутися, але такі обмежувальні заходи значно це ускладнюють", – каже юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.

Нагадаємо, у грудні 2021 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, уряд США запровадив санкції проти Портнова. Вони також стосувалися Фонду Андрія Портнова.

Портнова внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". До цього списку потрапляють ті, кого звинувачують у корупції, застосуванні тортур та інших порушеннях, спрямованих проти правозахисників і тих, хто викриває незаконну діяльність.