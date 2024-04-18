Скандальный Портнов из-за границы переписал свое имущество под Киевом (расследование)

Драгоценный подарок Портнов сделал 3 апреля текущего года

Одиозный пророссийский деятель Андрей Портнов, бывший заместитель главы Администрации президента времен Януковича, переписал большую виллу под Киевом на детей. Процедурой занимались близкие к Портнову юристы, ведь сам мужчина находится в Испании.

Об этом сообщают "Схемы" в своем расследовании. Отмечается, что проект получил в свое распоряжение договор дарения от 3 апреля 2024 года.

"В документе отмечается, что дом общей площадью более 1000 квадратных метров и земельный участок в 0,65 гектара в закрытом коттеджном поселении на берегу Днепра равными частями получили в качестве подарка от Портнова четверо его несовершеннолетних детей", — пишет издание.

Во время переоформления интересы несовершеннолетних представляла их мать, гражданская жена Портнова Анастасия Валяева. По информации проекта "Схемы", у женщины российское гражданство с 2014 года.

От имени Портнова действовала адвокат Марина Паринова, имеющая от него доверенность, удостоверенную в Мадриде. Этот адвокат представляла Портнова в судах, когда он еще находился в Украине.

Согласно договору дарения, указанное имение и земля под ним стоят 19 миллионов гривен: 14,3 млн грн за виллу и 4,7 млн грн за 65 соток земли.

"С 2016 года это имение было записано на оффшорную компанию с Виргинских островов Constellation Innovations Ltd, тогда она вместе с землей была оценена в 2,5 миллиона евро. В 2020 году компания продала эту недвижимость Андрею Портнову. Представителем продавца выступил Андрей Веревский – агробизнесмен, экс-нардеп от "Партии регионов" и сосед Портнова в Козине", — пишет издание.

Отмечается, что средства в размере 19 миллионов гривен должны были быть проведены частями, но в пользование дом должны были передать сразу.

Как пишут "Схемы", журналисты-расследователи в 2022 году зафиксировали тот факт, что семья Портнова пользуется поместьем. При этом сделку покупки виллы полностью закрыли только в январе 2024 года.

2 апреля 2024 года Портнов попросил зарегистрировать дом и землю под ним на его собственное имя в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, а уже на следующий день киевский нотариус Олеся Липовенко оформила дом и землю на детей Портнова по договору дарения.

"Олеся Липовенко является сестрой жены Вадима Фесенко. Фесенко с Портновым – соучредители ОО "Инвестиционная Украина" и юридической компании "Корпоративные технологии". "Схемы" обратились за комментарием к Андрею Портнову, но на сообщение с вопросом о том, почему он переписал имение на своих детей, он не ответил", — пишет издание.

В Центре противодействия коррупции, комментируя этот случай, отметили, что "перепись имущества на ближайших родственников может свидетельствовать о возможном желании человека скрыть недвижимость или избежать ее ареста в случае наложения санкций или возбуждения уголовного производства".

"Это может быть обычная практика скрыть имущество. Вторая причина – возможно создание дополнительных транзакций, чтобы труднее было доказать незаконность происхождения имеющегося имущества. Поскольку санкции индивидуальны, то именно на имущество подсанкционного человека и налагают арест. Но если оно в собственности третьих лиц, то нужно доказывать непосредственную связь имущества с подсанкционным лицом или лицом, в отношении которого осуществляется уголовное расследование. Не то чтобы до этого имущества государство, при желании, не могло бы дотянуться, но такие ограничительные меры это значительно усложняют", – говорит юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.

Напомним, в декабре 2021 года, накануне полномасштабного вторжения России в Украину, правительство США ввело санкции против Портнова. Они также относились к Фонду Андрея Портнова.

Портнова внесли в список лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список попадают те, кого обвиняют в коррупции, применении пыток и других нарушениях, направленных против правозащитников и разоблачающих незаконную деятельность.