Лише 9% корупціонерів в Україні опиняються за ґратами: опубліковано статистику

Для аналізу було взято вироки за останні два роки

В Україні лише 1 із 10 корупціонерів перебувають у в’язниці за свої злочини. Шанс опинитися за ґратами в середньому становить 9%.

Такі висновки було зроблено на основі аналізу практично 5 тис. вироків, винесених у період з 2022 по 2023 рік за економічні та корупційні злочини та розтрату майна. Про це пише Економічна Правда.

"ЕП проаналізувала вироки за останні два роки за 15 статтями Кримінального кодексу. Їхня загальна ознака в тому, що правосуддя за цими статтями здійснюється в основному номінально через затвердження "угоди про визнання винності". Таку норму містить глава 35 Кримінально-процесуального кодексу", — йдеться у матеріалі.

Це сталося за останні два роки у 43% від усіх справ, які у 87% випадків ведуть до штрафу як основне покарання. Водночас якщо йдеться про розбій, крадіжку або пограбування, то в цих випадках приблизно 80-90% визнають винними й вони несуть покарання.

З 4,8 тис. проаналізованих вироків у першій інстанції лише у 9% випадків закінчилося максимально суворим покаранням (безальтернативним ув’язненням). Ця частка може бути ще меншою з урахуванням апеляцій. Проте є велика різниця між видами злочинів. Це впливає на можливість бути виправданим і чи потрапить обвинувачений у в’язницю.

За ст. 368 (отримання хабаря) у 27% випадках обвинувачених, як правило, чиновників виправдовують. Зазначається, що це відбувається через ту саму угоду зі слідством, коли більшість визнаних винними (76%) отримують м’які покарання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній радник глави Офісу президента "наварив" десятки мільйонів гривень під час закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.