Сім'я ексголови Донецької ОВА Кириленка розбагатіла на десятки мільйонів під час війни (розслідування)

Гроші на дорогу нерухомість має навіть прабабуся

Родина Павла Кириленка, чинного голови Антимонопольного комітету України, обросла чималими статками у період з 2020 по 2023 роки. Придбали низку нерухомих об'єктів, зокрема у столиці, та кілька автівок загальною вартістю понад 70 млн гривень.

Про це повідомляють журналісти-розслідувачі "Схем" (Радіо Свобода). Зазначають, що при цьому, родичі Кириленка бізнесу не мали й за останні 25 років не отримували достатніх офіційних доходів, щоб дозволити собі таку розкіш.

"Майно здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка (батьків-пенсіонерів та бабусю), родина придбала у період, коли він очолював Донецьку обласну адміністрацію та до його переведення у Київ на посаду голови АМКУ у 2023 році. При цьому, ніхто з родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно", — йдеться у розслідуванні.

Про що саме йде мова? Журналісти дізналися, що родина Кириленків володіє великим маєтком у котеджному містечку на Київщині, двома земельними ділянками під Києвом, 200 кв.м офісної нерухомості у столиці, двома кросоверами, трьома квартирами з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотирма апартаментами на заході країни, а саме в місті Ужгород.

Елітний будиночок під Києвом тесть Кириленка Олександр Матієнко придбав у 2020 році, коли його зять був очільником Донецької облдержадміністрації. Будинок розташований у котеджному містечку на півночі Київщини. Разом з ним на території розташований будинок для гостей та великий гараж.

Будинок під Києвом, який придбав тесть Кириленка у 2020 році

Згідно з договорами купівлі-продажу, будинок обійшовся родині у 4 млн грн. Щоправда, журналісти знайшли оголошення цього будинку на OLX. З'ясувалося, що вартість будинку була дещо іншою, а саме — 430 тисяч доларів. За курсом валюти 2020 року, це понад 10 мільйонів гривень.

Розслідувачі також порівняли фото з оголошення зі світлинами, які пізніше публікувала на своїй сторінці в "Одноклассниках" матір Кириленка. З'ясувалося, що це той самий будинок.

Вже через рік, у квітні 2021-го, тесть Кириленка знову купив нерухомість. Вочевидь котеджне містечко дуже сподобалося подружжю, адже саме тут вони придбали земельну ділянку площею 25 соток. Офіційно ця земля обійшлася у 1,8 млн гривень.

На папері обидва об'єкти мали коштувати близько 6 млн гривень, але якщо вірити даним з оголошень — вдвічі більше.

У розпал повномасштабного вторгнення, а саме 10 серпня 2022 року, в майновому стані родини Павла Кириленка знову відбуваються зміни. Його, судячи з усього, вельми заможний тесть знову купує нерухомість. Цього разу подалі від Києва, а саме в Ужгороді.

Як зазначають журналісти "Схем", Ужгород не чуже місто для Кириленка. Саме тут "він пропрацював два роки – як військовий прокурор Ужгородського гарнізону, перед приходом в Донецьку адміністрацію".

"Придбане тестем Кириленка майно – у житловому комплексі бізнес-класу Residents Park, на набережній. Звідси до центру – 3 хвилини на авто. Всередині – лобі та рецепція із італійського мармуру. Цей комплекс називають найпреміальнішим з усіх ЖК у місті", — пише видання.

Згідно з отриманими журналістами документами, Олександр Матієнко купив майнові права на дві квартири у цьому ЖК у серпні 2022. Одна квартира площею 90 квадратів, інша, трохи менша – майже 74. Вартість по договору майже смішна — 800 тисяч і 640 тисяч гривень відповідно. Однак, як зауважують розслідувачі, якщо орієнтуватись на ринкові ціни, вартість помешкань на момент купівлі була значно вищою: 7 млн гривень – за більші апартаменти, і близько 6 млн за менші.

На другий рік повномасштабного вторгнення, квартир у родини Кириленка в цьому ЖК побільшало. Так, той самий тесть купив майнові права на квартиру площею 77 кв.м. І цьому ж ЖК журналісти знайшли майно і тещі Кириленка Наталії Матієнко.

"У тому ж таки квітні 2023-го вона також купує майнові права на квартиру площею 78 квадратів нібито за 670 тисяч гривень. Ринкова вартість таких апартаментів, на той момент, – майже 6 мільйонів гривень. Якщо порахувати за ринковими цінами загальну вартість всієї ужгородської нерухомості родини на момент придбання, то виходить сума у майже 25 мільйонів гривень", — пишуть журналісти-розслідувачі.

Пізніше, вже у лютому поточного року журналісти з'ясували, що дороге майно у родині Кириленка купують не лише тесть та теща. Альбіна Віннікова, 77-річна бабуся дружини посадовця, у січні 2020 року придбала квартиру у будинку в Києві за 265 тисяч доларів, що на той час еквівалентно майже 6 мільйонам гривень.

Згідно з даними "Схем", наразі родина Кириленка проживає саме в цій квартирі. Його позашляховик був неодноразово помічений у дворі будинку, крім того, журналісти також знайшли фото родини, зроблені у тому самому районі Києві.

Фото Кириленка з родиною

"Схеми" вирахували квартиру у будинку, в якій, вочевидь, мешкає родина. Виходить, вони проживали там не лише у 2020-му, але й досі. Цю нерухомість Кириленко жодного разу не вказував у своїх деклараціях. Місцем проживання весь час він вказував квартиру у Києві іншої квадратури та іншого власника", — пише видання.

На цьому факти "обростання майном" не закінчилися. Журналісти-розслідувачі також знайшли 200 кв.м офісної нерухомості у столиці, два дорогих кросовери, ще кілька квартир в елітних ЖК Києва. "Схеми" звернулися по коментар до голови АМКУ й отримали наступну відповідь:

"У коментарі "Схемам" Кириленко заявив, що джерело статків – це стартовий капітал родини, який був сформований у 90-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу "Стирол" у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу. Знайти офіційне підтвердження цим операціям журналістам не вдалось. Родичі Кириленка також не змогли надати документальних підтверджень цій версії походження статків сім’ї, заявляючи, що "все залишилось в окупованій Горлівці", — йдеться у розслідуванні.

Павло Кириленко

Інші члени родини також давали коментарі "Схемам". З ними можна ознайомитися у розслідування, що опубліковано на YouTube каналі. Всі коментарі зводилися до того, що велика родина "багато працювала все життя і правильно вкладала кошти". Мовляв, так і заробили на нерухомість вартістю 70 млн гривень.

Щоправда, журналісти з'ясували, що відповідно до даних з офіційних реєстрів фізичних та юридичних осіб, родина ніколи не мала бізнесу. А всі їхні офіційні прибутки — соціальні виплати та зарплата.

Наявність у родини голови АМКУ майна, неспівставного з офіційними доходами, може трактуватися як незаконне збагачення, вважають юристи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про головні схеми банкрутства Київського метрополітену. "Телеграф" з'ясував, куди могли подітися гроші, виділені на ремонт та будівництво метро.