НАБУ і САП взялися за ексголову Донецької ОВА Кириленка після стрімкого збагачення його родини: деталі

З 2020 року родина посадовця придбала нерухомості та транспорту на 70 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрили кримінальне провадження стосовно ексголови Донецької ОВА та чинного голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Правоохоронці зацікавились статками посадовця та його родини після розслідування "Схем".

Журналісти виявили, що родина Кириленка в період з 2020 по 2023 рік придбала декілька об’єктів нерухомості та автомобілів на загальну суму у 70 мільйонів гривень. Кримінальне провадження відкрито за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації", пише "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами Національного антикорупційного бюро України за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми розслідувань "Схеми" до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України", ― йдеться у відповіді САП на запит журналістів "Радіо Свободи".

Досудове розслідування здійснюється детективами НАБУ. Якщо Павла Кириленка визнають винним у декларуванні недостовірних відомостей (ст. 366-2 КК), то йому загрожує до двох років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Проте його можуть тільки оштрафувати. Максимальна санкція за незаконне збагачення (ст. 368-5 КК) ― позбавлення волі на строк до 10 років з забороною займатись певною діяльністю та обіймати певні посади три роки.

У розслідуванні "Схем" йдеться, що родина Кириленка стрімко збагатилась під час його перебування на посаді голови Донецької обласної адміністрації. Доходів його сім’ї та родичів не вистачило б на придбання елітного житла та дорогих авто.

Журналісти зазначили, що Кириленко не вказав у декларації чотирикімнатну квартиру площею майже 200 квадратних метрів у столиці та автомобіль BMW X3. Родина посадовця з 2020 року придбала наступні об’єкти:

великий маєток і дві земельні ділянки у Київській області;

три квартири в елітних житлових комплексах столиці (з паркомісцями);

офісну нерухомість у Києві площею 200 квадратних метрів;

четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді.

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