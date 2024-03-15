"Племінник" і його теща-балерина: головні схеми банкрутства Київського метрополітену

"Телеграф" з'ясував, куди могли подітися гроші, виділені на ремонт та будівництво метро

Міський голова Віталій Кличко після скандального розслідування звільнив директора КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського. "Телеграф" впродовж останніх кількох місяців готував власне розслідування про очільника комунального підприємства. Частина знайдених даних вже опубліковано журналістами Bihus.info. Вони, наприклад, розказали про те, що начебто колишня дружина Ольга Брагінська (ймовірно йдеться про фіктивне розлучення) придбала землю в елітному передмісті Козині. А сам Брагінський придбав майно на 52 млн грн.

Журналісти "Телеграфу" також встановили дані, які ще не було опубліковано. Зокрема про те, як сотні мільйонів гривень від Київського метрополітену переказують пов'язаній з Брагінським та його партнером компанії та яким чином виводили кошти, що мали піти на ремонт метро. Крім того, ми також вивчили численні порушення в метрополітені та з'ясували, куди могли подітись гроші, що було виділено на будівництво метро на Виноградар.

Куди поділи мільярди гривень, які мали витратити на будівництво метро?

КП "Київський метрополітен" – головний невдаха минулого року. Комунальне підприємство за під керівництвом Брагінського остаточно провалило будівництво метро на Виноградар, а з підрядником – "Київметробудом" – вирішили розірвати договір. Тепер в бюджет столиці намагатимуться повернути 4 млрд грн вже сплаченого авансу, і шансів на це небагато.

Разом з цим аварія на синій гілці щонайменше на пів року заблокувала шість станцій – від "Теремків" до "Либідської". І це тоді, як сотні мільйонів гривень виділялись на ремонт тунелів компанією з Одеси "Теплоенергоавтоматика". І в цьому може бути особисто замішаний пан Брагінський.

Так, метро на Виноградар не добудують і не запустять щонайменше до 2025-го. "Київметробуд" ще у 2018-му отримав аж 95% авансу (близько 4 млрд грн), мав збудувати ділянку до кінця 2022-го, але не зробив цього. Актами підтвердили роботи всього на 44 млн грн. Насправді ж, за оцінками правоохоронців, з якими нам вдалось ознайомитись, зроблено трохи більш ніж половина робіт.

Тобто з 4 млрд грн "Київметробуд" витратив близько 2 млрд грн. Куди ж поділи решту суми – близько 2 млрд грн? Частину з них, 530 млн грн, вже під час повномасштабної війни, в жовтні 2022-го, перевели двом компаніям: "Позитив-В" та "Київметротонельбуд". "Правочини здійснено з метою переказу отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми", – йдеться в матеріалах справи 757/2948/23-к.

Тобто, як вважають правоохоронці, гроші намагались вкрасти. Ще 1,5 млрд мали б знаходитись на рахунках компанії, але, ймовірно, повернути їх в бюджет буде неможливо. Гроші вже давно "загубились" в численних переказах.

Ось маленький приклад. "Київметробуд" у 2022-му, коли всі роботи було заморожено, заплатив аванс компанії "Київметротонельбуд" у розмірі 389,9 млн грн (призначення — "аванс за виконання робіт на об'єкті будівництва"). Як йдеться в матеріалах кримінальної справи, жодних робіт компанія не виконала. Засновник, бухгалтер та керівник "Київметротонельбуд" – одна особа. У компанії немає офісного приміщення, складів, обладнання, сировини, працівників.

"Київметротонельбуд" отримані кошти довго не тримав. Так, 104 млн грн відправили "Сітібілд Компані", 38 млн грн — "Вікторія Асторі Груп", 36 млн грн – "Столичному Будівельному Тресту", 2 млн грн — "Вартіс". Виявилось, що засновник "Сітібілд Компані" (зареєстровано у Львові) — водій, який надав юристу довіреність на реєстрацію юридичної особи.

А "Вікторія Асторі Груп" та "Столичний Будівельний Трест" не зареєстрували жодну податкову накладну за час свого існування. Тобто, скоріш за все, жодну господарську діяльність вони не ведуть. "Органом досудового розслідування допитано підписантів ТОВ "Вікторія Асторі Груп", ТОВ "Столичний Будівельний Трест" та ТОВ "Трансбудтрейд", які пояснили що не являються посадовими особами вказаних підприємств, а документи підписували за грошову винагороду", – йдеться в матеріалах справи.

Наприклад, начебто підписант "Вікторія Асторі Груп", коли до нього прийшла поліція, зізнався, що він працює кухарем в ресторані "Ауо". А посадова особа "Столичного Будівельного Тресту" — українка з інвалідністю, якій запропонували за гроші підписувати документи.

Передоплату за будівельні роботи вивели та розподілили між учасниками схеми. Повернути кошти тепер буде вкрай складно. Головне питання – хто стоїть за цими схемами та через кого кияни ще довго не зможуть доїхати на Виноградар на метро.

Головні дійові особи – директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, а також Павло Фукс та Віталій Хомутиннік, яких в ЗМІ називають реальними власниками "Київметробуду". Російсько-український олігарх Фукс відомий численними схемами, зокрема й з боргами київського метро.

Офіційно Фукс та Хомутиннік "Київметробудом" не володіють. Серед власників компанії: Анатолій Вернигора (23,39%), Руслан Ткач (8,37%), Сергій Волков (23,39%)," Сан Капітал Прайвіт Фаундайшн" з Панами (15%) та "Вантаріс ЛТД" з Віргінських Островів (22,7%). Юристи Фукса зробили все, щоб офіційно він не мав жодного відношення до компанії.

Своєю чергою Віктора Брагінського пов’язують з одеською компанією "Теплоенергоавтоматика". ЗМІ зафіксували неформальні зустрічі директора КП з посадовими особами цього підприємства. А "Телеграфу" вдалось встановити зв'язок очільника підземки з посадовими особами цієї компанії.

Хто такий Віктор Брагінський і чим відома "Теплоенергоавтоматика"

Віктор Брагінський майже десять років обіймав посаду керівника Київського метрополітену. За це десятиріччя в Києві не відкрили жодної нової станції, натомість – закрили щонайменше на пів року частину синьої гілки (шість станцій від "Теремків" до "Либідської").

Ось результат роботи Брагінського на посаді. Водночас особисті досягнення директора КП дійсно вражають. В метрополітені його офіційна зарплата, згідно з останньою декларацією, складає близько 84,5 тис. грн. Цих грошей йому вистачило, щоб утримувати трьох дітей, а також за час роботи в КП придбати три квартири (найбільша з них площею 141 квадрат), будинок в передмісті, а також позашляховик Toyota Land Cruiser. Як свідчать дані з реєстру прав на нерухоме майно, зокрема, ексочільнику Київського метрополітену належить квартира в елітному ЖК "Richmond" (вул. Джона Маккейна, 26).

Зараз в цьому ЖК двокімнатні квартири продають в середньому за 200 тис. доларів. Брагінський зробив неможливе: з зарплатою близько трьох тисяч доларів всього за десять років купив майна на сотні тисяч доларів. Якби він з такою ж ефективністю керував бюджетом Київського метрополітену, напевно, метро на Виноградар вже давно було б збудовано, а інші станції вчасно ремонтувались. І тоді, можливо, шість станцій не довелось б закривати.

Брагінському є в кого повчитись. Вже після скандалу з "Київметробудом", 4 січня 2024-го, його мати Ірина Олександрівна придбала дві квартири в ЖК White Lines (проспект Голосіївський, 76) площею приблизно по 75 квадратів кожна. Квартири знаходяться поряд, ймовірно, нова власниця зможе їх об’єднати та отримати житло площею 150 квадратів в елітній новобудові. Одна квартира такою площею в цьому ЖК зараз продається за ціною близько 7,5 млн грн. Ринкова вартість двох квартир — близько 15 млн грн.

Як виглядає ЖК

Нова нерухомість пенсіонерки знаходиться поблизу станції метро "Виставковий центр". Тож Віктор Брагінський міг би їздити в гості до своєї мами, користуючись рідним для себе транспортом.

Компанія належить можливому племіннику та бізнес-партнеру Брагінського

Співрозмовники серед колишніх співробітників метро стверджують: Брагінський має особистий інтерес в "Теплоенергоавтоматиці". Проте юридично довести це неможливо. Компанія існує вже майже 25 років, але раніше вони працювали в Одеській області. Надавали послуги з переоснащення котлів, працювали з насосною автоматикою і мали крихітну виручку близько 625 тис. на місяць (дані YouControl).

У 2020-му компанію переоформили на киянку Тетяну Белецьку. І вже наступного року "Теплоенергоавтоматика" отримала рекордні у своїй історії державні тендери — на суму 718,6 млн грн – від метро та "Київметробуду". Белецька працювала все життя в Національній опері балериною, вона – народна артистка України і зараз на пенсії.

"Телеграф" звертався до пані Белецької за коментарем, однак нічого по суті про свій мегавдалий бізнес артистка не відповіла, обірвавши дзвінок. Подальші дзвінки вона ігнорувала.

Її дочка Катерина Кривець – є дружиною партнера Брагінського Кирила Кривця. Він має з ним спільний бізнес, разом вони працювали в структурах "Нафтогаз Україна". А телеканал "Прямий" стверджував , що Кривець є племінником Брагінського.

Крім київської підземки та "Київметробуду", держзамовлень у компанії немає. Наприкінці 2022-го КП "Київський метрополітен" замовило у "Теплоенергоавтоматики" ремонт тунелів на 454,1 млн грн, минулого року — заплатила за ремонт тунелів ще 92,7 млн грн в черні та 87,9 млн — в листопаді. 16,2 млн грн одеська компанія отримає за зміни до проєктної документації для будівництва метро на Виноградар.

Тобто саме будівництво з початку повномасштабної війни повністю зупинилось, але Київський метрополітен все одно виділяє мільйони на зміни до проєкту. Як одеська компанія, що ще нещодавно ремонтувала котли та заробляла десятки тисяч гривень, змогла перетворитись в одного з головних підрядників Київського метрополітену – загадка. Очевидно, що без згоди Брагінського реалізувати це було неможливо.

І в умовах, коли за капітальний ремонт тунелів відповідала сумнівна одеська компанія без необхідного досвіду, цілком зрозуміло, чому в Києві зненацька довелось закривати одразу шість станцій метро.

Зазначимо, ми особисто надсилали міському голові прохання прокоментувати зазначені в матеріалі дані. Також ми звертались і в Київський метрополітен. Однак точних відповідей видання не отримало.

Поки сотні мільйонів гривень "губляться" в передоплатах, а в підземці розквітають схеми, сподіватись на осучаснення метро, оновлення вагонів і тим паче відкриття нових станцій — марно. Тим часом в ЖК White Lines, де мати Брагінського купила одразу дві квартири, збудували двоповерховий підземний паркінг. Паркомісць буде більше, ніж квартир. Бо мешканці таких ЖК метрополітеном не користуються.