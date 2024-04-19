По Львову — стрімголов: п’ять цікавих місць, які можна побачити біля Залізничного вокзалу

Хитро збудований храм, вілли багатіїв та Степан Бандера — все знаходиться неподалік вокзалу

Львів — величне місто з багатою історією. Однак, якщо ви завітаєте в нього лише на кілька годин, то також встигнете побачити чимало цікавого.

"Телеграф" зібрав п’ять місць неподалік центрального залізничного вокзалу Львова, куди можна дістатися менш як за 30 хвилин.

Греко-католицька церква святих Ольги та Єлизавети

Площа Кропивницького, 1

Основні дані про церкву Святих Ольги і Єлизавети

Церква Святих Ольги і Єлизавети у Львові (колишній костел Єлизавети) — це неоготичний храм, який є однією із найвищих споруд міста — 88 метрів. Його звели на початку XX століття, невдовзі після трагічної загибелі австрійської імператриці, дружини імператора Франца Йосипа — Єлизавети, відомої як Сісі. Церкву називали "пам'ятником цісарському коханню".

Костел побудували так, щоб з головного вокзалу не було видно собор Святого Юра, який тоді належав греко-католицькій спільноті. Ось така хитрість. Храм дуже постраждав під час Другої світової війни, його відновили у 1990-х. А 2016 року в храмі встановили перший в Україні вітражний іконостас.

Греко-католицький архикатедральний собор Святого Юра

Площа Святого Юра, 5

Основні дані про собор Святого Юра

Собор Святого Юра – величний рококовий архітектурний ансамбль XVIII століття (туди входять собор, дзвіниця, митрополичі палати і капітульні будівлі), що вражає своєю архітектурою. Біля основного храму є дзвіниця, збудована 1828-го, де зберігається найдавніший дзвін в Україні. Напис на ньому датований 1341 роком.

За версією деяких істориків, храм на честь святого Юра збудував у XIII столітті князь Лев Данилович. Відтоді він декілька разів був пошкоджений і перебудований. Різні частини комплексу зводили в різний час, наприклад, Митрополичі палати — резиденція єпископів — 1761-1776 рр. Окрім скульптур храму та мозаїки, варто звернути увагу на саркофаги найвизначнішого діяча Греко-католицької церкви митрополита Андрея Шептицького та інших ієрархів, розташовані у підземній частині собору — крипті.

Вулиця Євгена Коновальця

Основні дані про вулицю Коновальця

Якщо хочеться відчути дух австрійського Львова, то можна прогулятися по Коновальця та прилеглих вулицях. До початку XIX століття це була заміська територія з приватними садибами, віллами та парками.

На вулиці Коновальця та довкола неї можна побачити чимало особняків кінця XIX — початку XX ст. Серед них — вілла Юзефи Франц на Коновальця, 47, — розкішний маєток спадкоємниці фабрики гіпсу. Є вілли, які мають імена – приміром, "Люба" на Коновальця, 92. Назви вілл у той час дуже часто вибивали на стіні. Віллу "Люба" збудували 1909 року в стилі раціональної сецесії за проєктом Юзефа Пйонтковського.

Пам’ятник Степану Бандері

Вулиця Митрополита Ангеловича, 34

Основні дані про пам'ятник Степану Бандері

Присвячений Степану Бандері монумент — одна з туристичних родзинок району. Семиметровий пам'ятник лідеру українських націоналістів на повен зріст знаходиться через дорогу від церкви Ольги та Єлизавети. За ним розташована 30-метрова тріумфальна арка, яка називається Стеллою української держави. Комплекс був відкритий 2007 року і є одним із найвідоміших пам'ятників Бандері в Україні.

Львівська політехніка

Вулиця Степана Бандери, 12

Основні дані про головний корпус Львіської політехніки

Національний університет "Львівська політехніка" – найстаріший технічний заклад вищої освіти України та Східної Європи. Будівлю головного корпусу у неокласичному стилі спорудили 1877 року. Тут можна зануритися в атмосферу університету ХІХ ст. Аналогів оздоблення місцевої актової зали нема на теренах України. Також в рамках екскурсії можна відвідати Машинну залу з механізмами та обладнанням різних епох, побачити рідкісні документи, зокрема, пов’язані з нобелівською лауреаткою Марією Кюрі-Склодовською, піднятися до однієї з найдавніших обсерваторій України. Якщо часу на екскурсію нема — можна прогулятися територією навколо головного корпусу із зеленими алеями та невеликими фонтанами.

Екскурсії відбуваються щоденно за попередньою домовленістю — за добу (це пов’язано із проведенням заходів в деяких місцях екскурсії). Має зібратися група не менш, аніж п’ять осіб, але екскурсію проводять і для меншої кількості людей — за умови сплати екскурсійного обслуговування 300 грн. Якщо група п’ять чи більше людей — вартість екскурсії для однієї особи — 60 грн, для учнів і студентів — 30 грн, ВПО та учасники бойових дій — безоплатно.

Якщо завітати тільки до музею на 15-20 хвилин, то потрібно набрати директора музею заздалегідь і такі відвідини будуть безкоштовними. Номери для запису на екскурсію: (096) 542-80-88, (093) 618-74-99 (директор музею Львівської політехніки), (068) 735-25-27.