Пориньте в історію: топ-5 лякаючих і захоплюючих підземель Львова

Мандри Україною дозволяють відкривати нові міста і вже знані місця з нової сторони — іноді правда ховається глибоко під землею

Чимало міст України мають свої родзинки. Серед таких цікавинок Львова — підземні тунелі та ходи у центрі міста, які стали популярними туристичними об'єктами, куди вводять численні екскурсії.

Підземель у Львові чимало — це пояснюється старовинною архітектурою, наявністю схованої підземної ріки під центром міста та великою кількістю релігійних споруд. Більшість відкритих львівських підземель знаходяться саме під ними. В деякі можна пройти самостійно, заплативши невелику суму за вхід, в деякі — тільки екскурсіями або з аудіогідом.

Домініканський монастир

Підземелля під Домініканським монастирем

Одна з візитівок Львова — Домініканський монастир. У ньому знаходяться найстаріші підземелля мегаполіса. Попри загалом багату історію, знайшлось місце і романтичній трагедії. Саме біля монастиря у середині XVI століття розігралася справжня війна за наречену.

Гальшка або ж офіційно — Єлизавета з Острога була завидною нареченою з багатим посагом. Тож її силоміць повінчали з людиною з оточення польського короля магнатом Лукашем Гуркою. Гальшка не жила з чоловіком, поки могла, та коли обставини змінились, вона втекла до Львова і сховалась з матір’ю саме в підземеллях Домініканського собору.

До неї прибув її справжній коханий — православний князь Симеон Слуцький. Вони обвінчалися, а облога монастиря тривала. Але польському королю набридла ситуація і за його наказом міська влада пішла на зустріч Лукашу Гурці — воду в монастир перекрили.

Історія закінчилася трагічно — Лукаша визнали законним чоловіком, він силоміць вивіз дружину до Польщі. Гальшка збожеволіла від усього перенесеного. Після передчасної смерті жінки гроші чоловікові так і не дісталися — вони пішли на створення освітніх закладів і сиротинців, в тому числі Острозької слов'яно-греко-латинської школи, нині відомої як Острозька академія.

Адреса: вулиця Івана Федорова, 1

Години роботи: 10:00 — 17:00. Збірні екскурсії організовуються щодня об 11:00, 14:00 і 17:00 біля музейної каси. Для екскурсії потрібні щонайменше двоє людей. Можна скористатися аудіогідом. Вартість від 30 грн, залежно від кількості людей на екскурсію.

Довідкова інформація (067) 702-13-21.

Гарнізонний храм Святих апостолів Петра і Павла

Інша назва локації — підземелля костелу Єзуїтів. Це кількаярусне підземелля, яке продовжують розкопувати. В ньому можна побачити чимало артефактів минулих віків, фрески XVII століття, макети княжого XIV ст., готичного XVI ст. і барокового Львова XVIII ст. та навіть саркофаг архієпископа Миколи Вижицького, в якому його так і не поховали. Це одне з найбільших доступних для відвідувачів підземель міста.

Сам храм також привертає чимало уваги — він зведений у 1610–1630 роках італійським архітектором єзуїтського ордену Джакомо Бріано. Відвідувати можна як самостійно, так і з екскурсією.

Адреса: вулиця Театральна, 11 (вхід з просп. Свободи).

Години роботи: 10:00 — 18:00, екскурсії спускаються в підземелля о 13:30, 14:00, 15:00. 16:00 окрім середи та четверга. Вартість відвідування дорослих/школярів — 40/20 грн, в рамках екскурсії — 70/50 грн.

Деталі за телефоном (067) 373-36-83.

Підземелля музею-аптеки "Під чорним орлом"

Підвали аптеки-музею

Вона — найстаріша з існуючих аптек Львова. Відвідувачі можуть не тільки скористатись послугами провізорів, а й побачити старовинні інструменти, ліки, рецепти та трактати, зануритися в справжнє царство давньої фармації. Працює аптека з 1735 року.

Адреса: вул. Друкарська, 2

Години роботи: щодня з 10:00 до 17:00. Вартість

Вартість квитків для дорослих/студентів/школярів — 60/50/25 грн; фото та відеозйомка — 5 грн.

Підземелля під Преображенською церквою

Автентичне підземелля для туристів відкрили не так давно — 2017 року. Каміння в його стінах, певно, належить ще старішим будівлям, які були до церкви, спорудженої на початку ХVIII століття.

Під час розкопок знайшли кістки, які могли належати похованим там ченцям. В підземеллі працює приватний музей. В ньому відвідувачі можуть побачити історичні постаті у кібершкірі та з людським волоссям. Артефакти музею передавали приватні колекціонери та державні сховища. Працюють фотозони, в одній з них навіть можна посидіти у 200-річному кріслі.

Адреса: вулиця Краківська, 21 (вхід із боку вулиці Лесі Українки).

Години роботи: музей працює щодня з 11:00 до 20:00, є аудіогід. Вартість квитка: повний — 230 грн, молодіжний (діти від 6 років, студенти) — 190 грн, соціальний (пенсіонери, багатодітні, учасники бойових дій, люди з інвалідністю, діти-сироти) — 160 грн.

Для груп обов‘язковий попередній запис: (097) 708-21-21.

Львівська копальня кави

Кавова "шахта" в підземеллі

Одна з популярних туристичних атракцій — Львівська копальня кави. Окрім магазину та кав’ярні, її родзинкою є підземелля, адаптоване під тематику закладу. Надягнувши каску, можна пройтися справжніми ходами та подивитись цікаві експонати "видобутку" кави.

Адреса: площа Ринок, 10. Вхід безкоштовно, кава та наїдки — за окрему плату.

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