Це дивовижно та яскраво: 5 найнезвичайніших музеїв у Києві

Ми підібрали для вас оригінальні музеї, в яких можна чудово провести час

У столиці України налічується більше сотні різноманітних музеїв, які приваблюють відвідувачів своїми величезними колекціями. Однак багато хто вважає їх експозиції нудними та нецікавими.

Якщо ж вам хочеться екзотики та незабутніх вражень, то обов’язково слід відвідати найнезвичайніші музеї Києва. Тут пропонують своїм гостям справді неординарні колекції, які допоможуть вам не просто отримати масу яскравих ямоцій, а й дізнатися багато нового.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам про найдивовижніші музеї столиці, які здатні здивувати навіть найдосвідченішого відвідувача.

Адреса: Бізнес-центр "Вежа №5", вул. Рибальська, 22

Графік роботи: середа – понеділок з 10:00 до 18:00. Вівторок – вихідний. Екскурсії проводяться щогодини.

Вартість: повний квиток — 150 гривень, пільговий — 100, сімейний (2 дорослих та 2 дітей) — 400 гривень.

Музей історії туалету

Музей історії туалету – приватний музей у Києві, відкритий 5 вересня 2007 року. Входить до десятки найцікавіших та незвичайних музеїв України. Тут представлено найбільшу у світі колекцію сувенірних унітазів, занесену в 2015 році в Книгу рекордів Гіннеса.

Експозиція Музею історії туалету представлена двома групами експонатів:

до першої входить найбільша в нашій країні колекція сувенірних туалетів, горщиків та унітазиків, яка не лише занесена до "Національного реєстру рекордів України", а й має сертифікат Книги рекордів Гіннеса як "найбільша колекція сувенірних унітазів у світі;

друга група складається з оригінальних об’єктів, реплік, макетів, картин, художніх творів та інформативних матеріалів, що ілюструють основні етапи розвитку побутової культури людства — починаючи від найдавніших часів до наших днів.

Під час екскурсії музеєм відвідувач дізнається дуже багато історичних подробиць, які нерідко через "делікатність" теми були "приховані" під час шкільних уроків історії.

Гостям музею із задоволенням розкажуть про те, якою шаленою популярністю користувалися перші громадські туалети у жителів Стародавнього Риму, чому середньовічні туалети називалися "гардеробами" або чому в епоху Відродження звичайні походи на горщик перетворилися на справжні "тронні засідання".

Адреса: Водно-інформаційний центр, вул. Грушевського, 1-в

Графік роботи: середа — п’ятниця з 10.00 до 16.00 (з вересня до травня — за попереднім записом). Субота та неділя з 10.00 до 17.00. Понеділок та вівторок — вихідний

Вартість: дорослий – 120 гривень, дитячий – 100 гривень. Діти до 6 років у супроводі батьків – безкоштовно

Музей води

Музей, який розташований у підземеллі найпершої водонапірної вежі, називають найнеординарнішим музеєм України. Експозиція тут поєднує риси музею, технічної виставки та аквапарку.

Тут можна побачити гігантський унітаз, опинитися всередині мильної бульбашки, викликати грім і блискавку, потоваришувати з живою рибою і навіть змінити русло річки. Також відвідувачі можуть здійснити своєрідну подорож континентами, поспостерігати за таненням льодовиків, випаданням снігу та виверженням гейзера.

Адреса: вул. Хрещатик, 7

Графік роботи: вівторок – п’ятниця з 11.00 до 20.00, субота – неділя з 10.00 до 20.00. Понеділок – вихідний.

Вартість: діти до 4 років – безкоштовно, діти від 5 років та підлітки до 17 років – 180 гривень, дорослі – 220 гривень

Музей медуз

Музей медуз було відкрито наприкінці 2018 року. Це був абсолютно новий та сміливий проект, який створила команда професійних акваріумістів.

У музеї ви можете глянути науковий фільм, подивитися в мікроскоп, дізнатися (і побачити) цікаві факти про цикл життя медуз, їх харчування, розмноження, сни та полювання. Медузи легко адаптуються під нові умови існування та потихеньку завойовують океан.

А ще медузи – це самітники-хижаки, які не спілкуються між собою та не передають сигнали іншим живим істотам. У них немає серця, мозку та легень! Вони можуть жити вічно, але мають багато ворогів.

Відвідавши Музей медуз ви напевно отримаєте незабутні враження та яскраві емоції.

Адреса: вул. Притисько-Микільська, 7

Графік роботи: понеділок – субота з 10:30 до 17:00. Неділя з 9:00 до 17:00.

Вартість: уточнюйте за номером телефону — (044)-425-24-37.

Аптека-музей на Подолі

Експозиція музею присвячена історії становлення української фармацевтики та аптечної справи.

Колись, у 1728 році, це була перша і єдина на той час приватна аптека, відкрита Йоганном Гейтером. Справа була дуже прибутковою, адже на ліки у державній аптеці при госпіталі могли розраховувати лише військові. З другої половини XVIII століття власником аптеки стає провізор Г. Бунге, а після його смерті син А. Бунге. Сімейний бізнес працював 110 років, поки будівля, в якій була аптека, не була продана. І лише 1986 року аптека почала працювати як музей-аптека, розповідаючи всю історію становлення української фармацевтики.

На першому поверсі музею відтворено інтер’єр аптеки XVIII-XIX століть. Тут представлені аптечний посуд, меблі, стоматологічні та хірургічні інструменти та ін. У підвалі — кілька інсталяцій: хата знахарки, келія монаха-травника та лабораторія алхіміка.

Сьогодні тут можна відчути атмосферу старовинної аптеки, почути цікаві історії про ліки та аптекарі минулих років, а також оглянути експонати, колекція яких постійно поповнюється.

Адреса: вул. Сагайдачного, 41

Графік роботи: з 10:00 — 20:00 по буднях і з 10:00 — 21:00 у вихідні дні

Вартість: діти до 5 років – безкоштовно, діти від 5 років та дорослі – 260 гривень

Музей фотоілюзій

Це новий формат музею, в якому фотографування не тільки не заборонено, а й є невід’ємною частиною чарівного дійства. Відвідувачі музею — це не просто глядачі, а повноправні учасники кожної локації! Тут кожен знайде щось особливо близьке саме для себе, адже картини охоплюють найцікавіші для людства теми.

У залах знаходиться 43 фотозони із 3D декораціями. Відвідувачі можуть зробити оригінальні кадри на кожній із них на згадку. Безліч локацій допоможе зробити екскурсію музеєм цікавою для людей будь-якого віку. Тут ви зможете зробити епічні та оригінальні кадри:

Під доларовим дощем,

У невагомості на космічному кораблі,

На бамбуку разом із пандою,

Стати частиною полотна Ван Гога,

Позувати над прірвою з розпеченою лавою внизу,

Прикрасити обкладинку журналу "Forbes" та багато іншого.

У музей ілюзій можна чудово провести час у компанії друзів та у родинному колі. Головне, не забудьте фотоапарат або телефон, на який робитимете знімки.

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