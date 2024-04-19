По Львову — сломя голову: пять интересных мест, которые можно увидеть возле Железнодорожного вокзала

Хитро построенный храм, виллы богачей и Степан Бандера — все находится недалеко от вокзала

Львов – величественный город с богатой историей. Однако, если вы посетите его всего на несколько часов, то все же успеете увидеть немало интересного.

"Телеграф" собрал пять мест неподалеку от центрального железнодорожного вокзала Львова, куда можно добраться менее чем за 30 минут.

Греко-католическая церковь святых Ольги и Елизаветы

Площадь Кропивницкого, 1

Основные данные о церкви Святых Ольги и Елизаветы

Церковь Святых Ольги и Елизаветы во Львове (бывший костел Елизаветы) — это неоготический храм, который является одним из самых высоких построек города — 88 метров. Его построили в начале XX века, вскоре после трагической гибели австрийской императрицы, жены императора Франца Иосифа — Елизаветы, известной как Сиси. Церковь называли "памятником цесарской любви".

Костел построили так, чтобы с главного вокзала не было видно собора Святого Юра, который тогда принадлежал греко-католическому сообществу. Вот такая хитрость. Храм сильно пострадал во время Второй мировой войны, он был восстановлен в 1990-х. В 2016 году в храме установили первый в Украине витражный иконостас.

Греко-католический архикафедральный собор Святого Юра

Площадь Святого Юра, 5

Основные данные о соборе Святого Юра

Собор Святого Юра – величественный рококовый архитектурный ансамбль XVIII века (включающий собор, колокольню, митрополичьи палаты и капитульные здания), поражающий своей архитектурой. Возле основного храма есть колокольня, построенная в 1828 году, где хранится самый древний колокол в Украине. Надпись на нем датирована 1341 годом.

По версии некоторых историков, храм в честь святого Юра построил в XIII веке князь Лев Данилович. С тех пор он несколько раз был поврежден и перестроен. Различные части комплекса возводили в разное время, например, Митрополичьи палаты — резиденция епископов — 1761-1776 гг. Кроме скульптур храма и мозаики, следует обратить внимание на саркофаги величайшего деятеля Греко-католической церкви митрополита Андрея Шептицкого и других иерархов, расположенных в подземной части собора — крипте.

Улица Евгения Коновальца

Основные данные об улице Коновальца

Если хочется почувствовать дух австрийского Львова, можно прогуляться по улице Коновальца и прилегающим улицам. В начале XIX века это была загородная территория с частными усадьбами, виллами и парками.

На улице Коновальца и вокруг нее можно увидеть немало особняков конца XIX — начала XX ст. Среди них — вилла Юзефы Франц на Коновальца, 47 — роскошное имение наследницы фабрики гипса. Есть виллы, у которых есть имена – например, "Люба" на Коновальца, 92. Названия вилл в то время очень часто выбивали на стене. Виллу "Люба" построили в 1909 году в стиле рациональной сецессии по проекту Юзефа Пьонтковского.

Памятник Степану Бандере

Улица Митрополита Ангеловича, 34

Основные данные о памятнике Степану Бандере

Посвящённый Степану Бандере монумент – одна из туристических изюминок района. Семиметровый памятник лидеру украинских националистов во весь рост находится через дорогу от церкви Ольги и Елизаветы. За ним находится 30-метровая триумфальная арка, которая называется Стеллой украинского государства. Комплекс был открыт в 2007 году и является одним из известнейших памятников Бандере в Украине.

Львовская политехника

Улица Степана Бандеры, 12

Основные данные о главном корпусе Львовской политехники

Национальный университет "Львовская политехника" – старейшее техническое учреждение высшего образования Украины и Восточной Европы. Здание главного корпуса в неоклассическом стиле построили в 1877 году. Здесь можно погрузиться в атмосферу университета XIX в. Аналогов украшения местного актового зала нет в Украине. Также в рамках экскурсии можно посетить Машинный зал с механизмами и оборудованием разных эпох, увидеть редкие документы, в частности, связанные с нобелевской лауреаткой Марией Кюри-Склодовской, подняться в одну из древнейших обсерваторий Украины. Если времени на экскурсию нет, можно прогуляться по территории вокруг главного корпуса с зелеными аллеями и небольшими фонтанами.

Экскурсии проходят ежедневно по предварительной договоренности — за сутки (это связано с проведением мероприятий в некоторых местах экскурсии). Должна собраться группа не менее пяти человек, но экскурсию проводят и для меньшего количества людей — при уплате экскурсионного обслуживания 300 грн. Если группа пять или более человек – стоимость экскурсии для одного человека – 60 грн, для учеников и студентов – 30 грн, ВПЛ и участники боевых действий – безвозмездно.

Если посетить только музей на 15-20 минут, то нужно набрать директора музея заранее и такое посещение будет бесплатным. Номера для записи на экскурсию: (096) 542-80-88, (093) 618-74-99 (директор музея Львовской политехники), (068) 735-25-27.