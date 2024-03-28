Велич та розкіш: ТОП-5 готелів Києва, в яких зупиняються багатії

Відвідати такі заклади може дозволити собі далеко не кожен

У столиці України можна знайти готелі класу люкс, які орієнтовані на заможних гостей. Номери в них коштують пристойних грошей, а обстановка приємно дивує розкішшю.

Дизайн та першокласні послуги роблять ці готелі улюбленим місцем відпочинку для найвибагливіших клієнтів, які звикли вибирати для себе все найкраще.

Редакція " Телеграфу" вирішила розповісти читачам про найдорожчі та найфешенебельніші готелі Києва в яких живуть багатії. Ці "перлини із намиста" готельного фонду України справді здатні здивувати своїм бездоганним сервісом, високою кухнею та розкішними інтер’єрами.

11 Mirrors Design Hotel

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 34-а

Орієнтовна вартість номера за добу: в районі 300 €

11 Mirrors Design Hotel

Сучасний дизайн-готель "11 Mirrors" знаходиться в центрі Києва — за 500 метрів від станцій метро "Театральна" та "Золоті ворота". До послуг гостей безкоштовний Wi-Fi та ресторан європейської кухні.

Стильні та сучасні номери дизайн-готелю "11 Mirrors" оформлені в нейтральних тонах та строгому стилі. У вашому розпорядженні телевізор із плоским екраном, сейф та добре укомплектований міні-бар.

Гості можуть замовити страви у ресторані або випити напій у лобі-барі з розкішним освітленням. Сніданок включено у вартість.

Fairmont Grand Hotel Kyiv

Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 1

Орієнтовна вартість номера за добу: від 230 €

Fairmont Grand Hotel Kyiv

Цей елегантний 5-зірковий готель розташований у самому серці історичного району Києва – на Подолі. До послуг гостей просторі номери площею від 40 кв. м, Wi-Fi, чудовий ресторан, спа-центр, тренажерний зал та басейн.

Номери готелю Fairmont Kyiv оснащені телевізором з плоским екраном. До послуг гостей міні-бар. Власна ванна кімната укомплектована халатами, тапочками та безкоштовним туалетно-косметичним приладдям.

На другому поверсі відкрито ресторан з вишуканим меню, просторим інтер’єром та затишною атмосферою. У ресторані можна замовити страви європейської та української кухонь, а в барі різноманітні напої. У лобі працює кафе SweetBook, в якому пропонують десерти та каву.

Гранд-готель Fairmont Kyiv знаходиться всього за 100 метрів від Київського річкового порту на річці Дніпро. До станції метро "Поштова площа" — 70 метрів.

InterContinental Kyiv

Адреса: вул. Велика Житомирська, 2-а

Орієнтовна вартість номера за добу: від 250 €

InterContinental Kyiv

Готель Інтерконтиненталь Київ пропонує гостям номери обладнані ТБ з плоским екраном, кондиціонером, міні-баром та безкоштовним Wi-Fi.

Готель надає послуги обслуговування номерів, а тераса на даху та послуги консьєржа роблять перебування тут ще приємнішим. До послуг гостей басейн і бар на даху. Гості, які приїхали на автомобілі, мають доступ до паркінгу.

У ресторані Olivera подають страви європейської та азіатської кухні, а також подають щоденний сніданок "шведський стіл". У просторому ресторані Comme il Faut гостям пропонують фірмові страви французької та української кухні. У модному барі b-hush із панорамним видом на місто можна замовити екзотичні коктейлі.

Відвідувачі можуть відвідати спа-зону з критим басейном, сауною та фітнес-центром. Також гості можуть замовити сеанси масажу та косметичні процедури.

Hilton Kyiv

Адреса: бульвар Тараса Шевченка, 30

Орієнтовна вартість номера за добу: від 280 €

Hilton Kyiv

Готель "Hilton Київ" з фітнес-центром, спа-центром та сауною пропонує гостям найсучасніші номери. Володимирський собор знаходиться за 300 метрів від готелю, а до Національного академічного театру опери та балету можна дійти пішки за 10 хвилин.

Номери оснащені кондиціонером, телевізором, міні-баром та електричним чайником. У розпорядженні гостей ванна кімната з окремим душем, ванною, феном та безкоштовними туалетно-косметичними засобами.

Вранці подається різноманітний сніданок. На території працює бар та ресторан. Гості можуть безкоштовно відвідувати фітнес-зал, сауну, а також оздоровчий та спа-центри.

Hyatt Regency Kyiv

Адреса: вул. Алли Тарасової, 5

Орієнтовна вартість номера за добу: від 270 €

Hyatt Regency Kyiv

Цей 5-зірковий готель розташований у самому центрі Києва, а з вікон номерів відкривається вид на собор Святої Софії та Михайлівський Золотоверхий монастир. До послуг гостей безкоштовний Wi-Fi, критий басейн і спа-центр.

Елегантні номери з кондиціонером оформлені у сучасному стилі у теплих тонах. У кожному номері є телевізор з плоским екраном, міні-бар, а також ванна кімната з оздобленням з мармуру та теплою підлогою.

У ресторані Grill Asia можна скуштувати страви європейської та азіатської кухні. З бару на 8 поверсі Bar on 8 відкривається панорамний вид на місто. До послуг гостей літня тераса та широкий вибір напоїв.

Гості готелю Hyatt Regency Kyiv можуть займатися в тренажерному залі готелю, а також розслабитися в сауні або турецькій паровій лазні. Крім того, в готелі працюють масажний кабінет та салон краси.

За матеріалами сайту booking.com.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ню-модель із Дніпра опублікувала знімок на тлі столичного мосту. Дівчина любить проводити відверті фотосесії та активно ділиться знімками у соцмережах.