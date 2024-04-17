Гарні та комунікабельні: де у Києві можна поспілкуватися з альпаками

Альпаки — дуже милі та доброзичливі тварини

Весело та незабутньо провести час у столиці можна під час відвідування контактного зоопарку "Animal Park", в якому проживають різні тварини. Тут можна зустріти таких екзотичних мешканців, як альпаки, лемури та лами.

Загалом, на території зоопарку проживає понад 20 різних видів тварин із різних куточків планети Земля. І серед них виділяються альпаки, які є дуже комунікабельними та допитливими.

Проект Animal Park спрямований на створення таких умов, за яких діти можуть не лише спостерігати за тваринами, а й годувати та пестити їх. Власники цього контактного зоопарку зазначають, що їхня мета — навчити дітей та дорослих культурі спілкування з тваринами.

Саме тут ви зможете поспілкуватися з милими альпаками – дуже комунікабельними та доброзичливими тваринами. Вони беруть участь у програмі реабілітації особливих діток.

У зоопарку проживає три альпаки на ім’я Барбі, Лорд та Люсі.

Альпаки дуже доброзичливі

Усі охочі зможуть погодувати тварин, сфотографуватися з ними та просто весело провести час.

Альпака — це одомашнене ссавець сімейства верблюжих. Через фізичну силу і витривалість на його батьківщині — Перу — альпаку використовують як тяглову тварину.

Альпака має трохи загострену голову, ця особливість дозволяє їй дістатися трави, що росте між камінням у горах. Альпаки мають довгу (до 38 см) шерсть, вона м’яка та гіпоалергенна. З вовни альпак роблять традиційні для Перу національні теплі м’які ковдри, пледи, одяг та аксесуари.

У зоопарку мешкає безліч цікавих тварин

Вовна альпака міцніша за вовну овець. Природне фарбування охоплює діапазон від білого та жовтого до чорного. Ці тварини з народження дуже допитливі. Альпаки мають м’який характер і прогнозовану поведінку, на відміну від їхніх родичів — верблюдів. У природі існує два різновиди альпак: Сурі та Уакайа. У перших шерсть довга і звисає у вигляді кісок, у других схожа на м’який плюш.

У природі альпака харчується трав’янистими рослинами, листям, пагонами, мохом, солончаками. Люблять і різноманітні овочі, фрукти, коренеплоди, їдять сіно та різноманітні зернові культури.

"Animal Park" Київ

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1 (територія ВДНГ)

Режим роботи: у літній період з 10.00 до 19.00 Пн-Нд; в зимовий період з 10.00 до 18.00 Пн-Нд. Без вихідних.

Вартість квитків:

Контактні телефони: 0800336975 (безкоштовно по Україні) та +38 098 040 05 55.

Вартість відвідування:

Сімейний – (2 дорослі + дитина від 3х до 7 років) 400 грн.

Дорослі – 200 грн.

Діти віком від 3 до 7 років – 150 грн. *

Багатодітні сім’ї, пенсіонери, ліквідатори ЧАЕС – 60 грн.

Групові відвідування від 10 осіб – 10%

Групові відвідування від 20 осіб – 15%

Групові відвідування від 30 осіб – 25%

Рекомендується мати при собі документ, що підтверджує вік дитини.

"Animal Park" у Києві знаходиться на ВДНГ

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