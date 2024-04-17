Гарні та комунікабельні: де у Києві можна поспілкуватися з альпаками
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Альпаки — дуже милі та доброзичливі тварини
Весело та незабутньо провести час у столиці можна під час відвідування контактного зоопарку "Animal Park", в якому проживають різні тварини. Тут можна зустріти таких екзотичних мешканців, як альпаки, лемури та лами.
Загалом, на території зоопарку проживає понад 20 різних видів тварин із різних куточків планети Земля. І серед них виділяються альпаки, які є дуже комунікабельними та допитливими.
Проект Animal Park спрямований на створення таких умов, за яких діти можуть не лише спостерігати за тваринами, а й годувати та пестити їх. Власники цього контактного зоопарку зазначають, що їхня мета — навчити дітей та дорослих культурі спілкування з тваринами.
Саме тут ви зможете поспілкуватися з милими альпаками – дуже комунікабельними та доброзичливими тваринами. Вони беруть участь у програмі реабілітації особливих діток.
У зоопарку проживає три альпаки на ім’я Барбі, Лорд та Люсі.
Усі охочі зможуть погодувати тварин, сфотографуватися з ними та просто весело провести час.
Альпака — це одомашнене ссавець сімейства верблюжих. Через фізичну силу і витривалість на його батьківщині — Перу — альпаку використовують як тяглову тварину.
Альпака має трохи загострену голову, ця особливість дозволяє їй дістатися трави, що росте між камінням у горах. Альпаки мають довгу (до 38 см) шерсть, вона м’яка та гіпоалергенна. З вовни альпак роблять традиційні для Перу національні теплі м’які ковдри, пледи, одяг та аксесуари.
Вовна альпака міцніша за вовну овець. Природне фарбування охоплює діапазон від білого та жовтого до чорного. Ці тварини з народження дуже допитливі. Альпаки мають м’який характер і прогнозовану поведінку, на відміну від їхніх родичів — верблюдів. У природі існує два різновиди альпак: Сурі та Уакайа. У перших шерсть довга і звисає у вигляді кісок, у других схожа на м’який плюш.
У природі альпака харчується трав’янистими рослинами, листям, пагонами, мохом, солончаками. Люблять і різноманітні овочі, фрукти, коренеплоди, їдять сіно та різноманітні зернові культури.
"Animal Park" Київ
Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1 (територія ВДНГ)
Режим роботи: у літній період з 10.00 до 19.00 Пн-Нд; в зимовий період з 10.00 до 18.00 Пн-Нд. Без вихідних.
Вартість квитків:
Контактні телефони: 0800336975 (безкоштовно по Україні) та +38 098 040 05 55.
Вартість відвідування:
- Сімейний – (2 дорослі + дитина від 3х до 7 років) 400 грн.
- Дорослі – 200 грн.
- Діти віком від 3 до 7 років – 150 грн. *
- Багатодітні сім’ї, пенсіонери, ліквідатори ЧАЕС – 60 грн.
- Групові відвідування від 10 осіб – 10%
- Групові відвідування від 20 осіб – 15%
- Групові відвідування від 30 осіб – 25%
Рекомендується мати при собі документ, що підтверджує вік дитини.
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