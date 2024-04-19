Лавров виступив із "грізними" заявами щодо України та можливих переговорів

Росія не планує нападати на країни НАТО, проте Швейцарію вважає "відверто ворожою"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ переконана у необхідності сьогодні продовжувати "спеціальну воєнну операцію" (війну) в Україні. Також у разі початку мирних переговорів країна-агресор не припинятиме військових дій, адже "віри Києву ніякої немає".

Водночас він додавав, що Росія "завжди віддає перевагу переговорам, а не бійкам та війнам". Про це Лавров сказав в інтерв'ю радіо Sputnik, "Комсомольська правда" та "Говорить Москва".

Путініст зробив кілька гучних заяв щодо України, можливих переговорів та участі "третіх" країн у них. "Телеграф" зібрав основні тези з його інтерв'ю:

РФ не планує нападати на європейські країни. "Оповідання про наші плани нападати на НАТО – це спроба Заходу налякати своїх виборців, щоб продовжувати колишній курс", — сказав Лавров. Загроза наступу на Харків реальна. "Треба відсувати лінію, з якої вороги можуть бити. Харків тут відіграє важливу роль", — додає путініст. Припинення вогню під час переговорів не буде. Лавров заявив, що спочатку президент України Володимир Зеленський має скасовувати декрет про заборону мирних перемовин з Росією. І тоді вони можливо можуть відбутися. "Ми не будемо на період переговорів робити паузу у бойових діях. Наразі необхідно враховувати наявність чотирьох наших споконвічних регіонів", — додав міністр. Стамбульська угода, яка обговорювалася на початку війни, може буди застосована, але за певних умов. У ній зазначалось, що до України застосується п'ята стаття НАТО, але без поширення на Крим та Донбас. Лавров зауважив, що у разі атаки цих територій домовленості мають анулюватися. За цією ж угодою в Україні не буде жодних військових баз та навчань за участю третіх країн, за винятком випадків згоди всіх країн-гарантів безпеки. Китайський мирний план Росія підтримує. Адже він передбачає, що "спочатку треба зрозуміти першопричини кризи (тобто війни — ред.), відмовитися від менталітету холодної війни та чітко підписатися під необхідністю шукати рішення, яке забезпечить баланс безпеки". Швейцарія більше не нейтральна країна, вона, за словами Лаврова, перетворилася на відверто ворожу, тож не підходить Росії як майданчик для переговорів.

Раніше "Телеграф" писав, що Лавров назвав українську "формулу миру" несумісною з планом Китаю і спробував пожартувати про упряжку.