"Без переможців та переможених": Китай заявив, як має закінчитися війна в Україні

Китай продовжуватиме відігравати "конструктивну роль"

Китай вважає, що війна в Україні має бути припинена шляхом переговорів, а не битв. При цьому за результатами цих переговорів не повинно бути переможців та переможених.

Таку заяву зробив речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу. Назвавши війну "українською кризою", він сказав, що є ризик ескалації, тому потрібно докладати зусиль, щоб закінчити конфлікт.

Ван Венбін додав, що в політичному регулюванні не повинно бути тих, хто програв або переміг. Своєю чергою Китай продовжуватиме відігравати "конструктивну роль".

"Китай не є ні тим, хто створив конфлікт, ні його стороною, і ніколи не надавав жодній стороні смертельну зброю чи обладнання. Ми не прагнули й не шукатимемо вигоди від конфлікту", — наголосив спікер.

Також він вважає, що іншим країнам не слід критикувати відносини Китаю і РФ.

"Інші країни не повинні дискредитувати та нападати на нормальні відносини між Китаєм та Росією, не повинні підривати законні права Китаю та китайських компаній, а також не повинні безпідставно перекладати провину на Китай та провокувати конфронтацію між таборами", – підсумував Ван Венбін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці березня речник МЗС Лінь Цзянь сказав, що Китай готовий посприяти переговорам між Україною та Росією.

Також варто додати, що глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав запропонований Китаєм план щодо припинення війни "найчіткішим і найрозумнішим". Водночас він прокоментував умови Зеленського щодо переговорів та заочно нахамив йому.