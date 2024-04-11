У Путіна знову висловилися про саміт миру у Швейцарії, але зробили натяк щодо переговорів

Росія хоче миру на своїх умовах і ніяк інакше

У Кремлі назвали безглуздим Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня 2024 року. Нібито без Росії це "переговори впусту".

Таку заяву зробив 11 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков. Його цитують російські пропагандистські видання.

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"Переговорний процес без Росії безглуздий і є, по суті, даремними переговорами. Путін підкреслював, що ми зберігаємо відкритість до переговорів, це є для нас кращим. Але коли переговори самі собі заборонили українці, ми не бачимо горизонтів попереду", — сказав Пєсков.

Офіційний представник Кремля також сказав, що за два роки ситуація на фронті змінилася. На його думку, це потрібно враховувати та брати до уваги під час переговорів.

Нагадаємо, в Офісі президента України повідомили, що Росію можуть запросити на другий саміт миру. Інформацію підтвердив голова держави Володимир Зеленський. Він розповів, що на першому саміті буде розроблено мирний план, який передадуть представникам Росії.

У РФ неодноразово заявляли, що не збираються брати участь у конференції з української "Формули миру". Прессекретарка російського МЗС Марія Захарова назвала її "алхімією".

Раніше "Телеграф" писав, що Глобальний саміт миру не є переговорами. Головне завдання конференції — зібрати якнайбільше країн, які підтримують Україну, вважає експерт із міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса.