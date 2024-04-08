Відома дата саміту миру у Швейцарії та які країни його відвідають: деталі повідомляє Bloomberg

Захід відкриє шлях до реалізації програми з десяти кроків для завершення війни в Україні

Глобальний саміт миру по українській "формулі" відбудеться у Швейцарії 16-17 червня 2024 року. На нього запросять лідерів 80-100 країн, переважна більшість з яких є представниками Глобального Півдня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, яке не розкриває свої джерела. Точна кількість присутніх теж невідома, бо ще не усі представники країн дали відповідь.

Україна стає лідером з виробництва та застосування безпілотників

Організатори очікують відповідь від Китаю. Українська сторона раніше заявляла, що офіційний Пекін має вплив на Кремль, тому присутність представників КНР на саміті миру є дуже важливою.

Відзначимо, що офіційно влада Швейцарії ще не повідомляла про місце та дату проведення конференції по українській "Формулі миру". Речник Міністерства закордонних справ (МЗС) заявив, що вони не визначені. Проте він розставив акценти, говорячи про важливість присутності на заході представників Глобального Півдня.

"На додаток до перспектив України, Росії та Європи, важливо також прислухатися до Глобального Півдня, який відіграватиме ключову роль у можливому включенні Росії в цей процес… Саме тому ми перебуваємо в тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР та Саудівською Аравією", ― розповів речник МЗС Швейцарії.

Нагадаємо, про підготовку саміту миру у Швейцарії розповів президент України Володимир Зеленський у середині січня 2024 року. На нього запросять лідерів країн, які прагнуть допомогти завершити війну в Україні.

Росію на перший Глобальний саміт миру запрошувати не будуть. Проте у Зеленського не виключають, що представників РФ можуть запросити на другий саміт.

Для довідки: Глобальний Південь ― це група країн, яка під час холодної війни між СРСР та США не приєдналась до жодної зі сторін. Переважна кількість цих держав знаходиться у південній півкулі, але не всі. Наприклад, Китай та Індію відносять до цієї групи, але вони розташовані у північній півкулі. Також до Глобального Півдня відносять африканські, латиноамериканські та більшість азійських країн.

Глобальний Південь об’єднує кілька важливих речей:

сировинна економіка;

нейтральна зовнішня політика;

географічний детермінізм (тобто віра у те, що розвиток суспільства залежить від географічного положення).

Країни Глобального Півдня також частково об’єднує історія. Більшість з них колись були колоніями. Проте тепер у цих держав вагомий голос на міжнародній арені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що речниця МЗС РФ Марія Захарова побачила "алхімію" у "Формулі миру". Вчергове представниця країни-агресорки заперечила бажання брати участь у перемовинах задля закінчення війни.