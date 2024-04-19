Лавров выступил с "грозными" заявлениями по Украине и возможным переговорам

Россия не планирует нападать на страны НАТО, однако Швейцарию считает "откровенно враждебной"

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия убеждена в необходимости продолжать сегодня СВО (войну) в Украине. Также в случае начала мирных переговоров РФ не будет прекращать военные действия, ведь "веры Киеву никакой нет".

В то же время он добавил, что Россия "всегда предпочитает переговоры дракам и войне". Об этом Лавров сказал в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Путинист сделал несколько громких заявлений по Украине, возможным переговорам и участию "третьих" стран в них. "Телеграф" собрал основные тезисы по его интервью:

Россия не планирует нападать на европейские страны. "Рассказы о наших планах нападать на НАТО - это попытка Запада испугать своих избирателей, чтобы продолжать прежний курс", — сказал Лавров. Угроза наступления на Харьков реальна. "Нужно отодвигать линию, с которой враги могут бить. Харьков здесь играет важную роль", — добавляет путинист. Прекращение огня во время переговоров не будет. Лавров заявил, что сначала президент Украины Владимир Зеленский должен отменить декрет о запрещении мирных переговоров с Россией. И тогда они возможно могут произойти. "Мы не будем на период переговоров делать паузу в боевых действиях. Пока необходимо учитывать наличие четырех наших исконных регионов", — добавил министр. Стамбульское соглашение, которое обсуждалось в начале войны, может быть применено, но при определенных условиях. В нем отмечалось, что к Украине применится пятая статья НАТО, но без распространения на Крым и Донбасс. Лавров отметил, что в случае атаки этих территорий договоренности должны быть аннулированы. По этому же соглашению в Украине не будет никаких военных баз и учений с участием третьих стран, за исключением случаев согласия всех стран-гарантов безопасности. Китайский мирный план Россия поддерживает. Ведь он предполагает, что "сначала нужно понять первопричины кризиса (то есть войны — ред.), отказаться от менталитета холодной войны и четко подписаться под необходимостью искать решение, которое обеспечит баланс безопасности". Швейцария больше не нейтральная страна, она, по словам Лаврова, превратилась в откровенно враждебную, так что не подходит России как площадка для переговоров.

Ранее "Телеграф" писал, что Лавров назвал украинскую "формулу мира" несовместимой с планом Китая и попытался пошутить об упряжке.