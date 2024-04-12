Лавров назвав українську "формулу миру" несумісною з планом Китаю і спробував пожартувати про упряжку

"Мирні плани" множаться як гриби після дощу

План врегулювання війни в Україні, який буде обговорюватися на конференції у Швейцарії, несумісний з ініціативою Китаю щодо досягнення миру. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, під час своєї пресконференції у Мінську.

Про це повідомляють різні російські ЗМІ. Так, за словами очільника російського МЗС формули "несумісні".

"Китайський план із 12 пунктів і швейцарська "формула" несумісні. У своїй ініціативі мирного врегулювання Швейцарія захищає інтереси США та їх союзників, намагаючись примусити якнайбільше країн до ультиматуму на адресу Росії", — заявив Лавров.

Політик додав, що поєднати плани Китаю та Швейцарії (про те, що план український, російський дипломат навмисне замовчує) було б рівносильно спробі "поставити їжака та трепетну лань в одну упряжку".

Варто зауважити, що останнім часом в інформаційному просторі вигулькує все більше "мирних планів" щодо війни в Україні. При цьому, чи не кожен з них, так чи інакше, пропонує замороження лінії фронту та війни (проти чого виступає Україна).

"Мирні плани"

Китайський "мирний план" передбачає припинення вогню на лінії фронту без виведення російських військ з України й відновлення мирних перемовин. На руку Росії грає і турецький план, який нібито запропонував Ердоган: він передбачає припинення війни по лінії фронту (тобто захоплені території залишаються за РФ) та гарантії нейтрального статусу України до 2040 року.

Крім того, до 2040 року Туреччина пропонує провести референдуми на захоплених РФ територіях, щоб місцеві мешканці визначилися у якій країні вони хочуть жити. Щоправда, достовірність цього плану нині не підтверджено.

Щодо Глобального саміту миру у Швейцарії, то там мають розглянути "формулу миру" Володимира Зеленського. У Росії аж "підгорає" від зазначених там пунктів. Так, російський диктатор Владімір Путін вкотре заявив, що українській державності може бути нанесений непоправний і дуже серйозний удар.