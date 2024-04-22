Нова підстава для відстрочки: що цікавого помітила адвокат в оновленому законі

Оновлений закон вступає в дію з середини травня

Згідно з новим законом про мобілізацію, чоловіків, які не сплачують аліменти, чекає неприємний сюрприз. Однак це не єдина новинка в законодавстві. На відстрочку отримати має право ще одна категорія військовозобов'язаних.

Про це пише адвокат Дар’я Тарасенко. Вона зазначає, що в попередній редакції норми про відстрочку для членів сімей людей, яким посмертно надане звання Героя України не було. Воно має бути надане за мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав та свобод людини, які були виявлені під час Революції гідності в листопаді 2013 — у лютому 2014 років. Зазначимо, що членами сім'ї Героя, які можуть отримати відстрочку, є чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, а ще рідні брати та сестри.

Зазначимо, частково змінилися такі ж норми для тих, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО та оборони від збройної агресії Російської Федерації під час ведення воєнного стану. В цій частині змінилося те, що наразі неповнорідні брати та сестри не матимуть права на відстрочку. Це право зберегли тільки за повнорідними — які мають спільних батька та мати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розглядається питання мобілізації засуджених. Окрема важлива тема — як забезпечити безпеку військових при мобілізації людей з судимістю.